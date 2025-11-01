У містах-мільйонниках України з 1 листопада знизили дозволену швидкість: перелік вулиць
На окремих ділянках доріг у Києві та Дніпрі запровадили нові обмеження швидкості. Таке рішення обумовлене турботою про безпеку дорожнього руху в зимовий період.
Саме сьогодні, 1 листопада, у двох містах-мільйонниках набуває чинності так званий "зимовий" швидкісний режим. Про це нагадав у своєму Telegram-каналі перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.
У зимовий період обмеження швидкості руху в Києві та Дніпрі на низці доріг знижують до 50 км/год. Такий швидкісний режим діятиме до 1 квітня, адже взимку і видимість гірша, і гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі більший. Камери контролю швидкості на цих ділянках вже переналаштували на "зимовий" ліміт.
У Києві дозволену швидкість знизили із 80 до 50 км/год на таких чотирьох вулицях:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
У Дніпрі в літній період діяло обмеження швидкості 70 км/год. Його знизили до 50 км/год на таких ділянках:
- вулиця Набережна Заводська за винятком ділянок:
за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;
від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
- Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- Запорізьке шосе (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- Донецьке шосе (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро");
- Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- Центральний міст;
- Кайдацький міст;
- Усть-Самарський міст.
