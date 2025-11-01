У містах-мільйонниках України з 1 листопада знизили дозволену швидкість: перелік вулиць

На окремих ділянках доріг у Києві та Дніпрі запровадили нові обмеження швидкості. Таке рішення обумовлене турботою про безпеку дорожнього руху в зимовий період.

Саме сьогодні, 1 листопада, у двох містах-мільйонниках набуває чинності так званий "зимовий" швидкісний режим. Про це нагадав у своєму Telegram-каналі перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

У зимовий період обмеження швидкості руху в Києві та Дніпрі на низці доріг знижують до 50 км/год. Такий швидкісний режим діятиме до 1 квітня, адже взимку і видимість гірша, і гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі більший. Камери контролю швидкості на цих ділянках вже переналаштували на "зимовий" ліміт.

У Києві дозволену швидкість знизили із 80 до 50 км/год на таких чотирьох вулицях:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У Дніпрі в літній період діяло обмеження швидкості 70 км/год. Його знизили до 50 км/год на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська за винятком ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

Запорізьке шосе (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

Донецьке шосе (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро");

Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

Центральний міст;

Кайдацький міст;

Усть-Самарський міст.

