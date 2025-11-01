В городах-миллионниках Украины с 1 ноября снизили разрешенную скорость: перечень улиц
На отдельных участках дорог в Киеве и Днепре ввели новые ограничения скорости. Такое решение обусловлено заботой о безопасности дорожного движения в зимний период.
Именно сегодня, 1 ноября, в двух городах-миллионниках вступает в силу так называемый "зимний" скоростной режим. Об этом напомнил в своем Telegram-канале первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В зимний период ограничения скорости движения в Киеве и Днепре на ряде дорог снижают до 50 км/ч. Такой скоростной режим будет действовать до 1 апреля, ведь зимой и видимость хуже, и тормозной путь на мокрой или скользкой дороге больше. Камеры контроля скорости на этих участках уже перенастроили на "зимний" лимит.
В Киеве разрешенную скорость снизили с 80 до 50 км/ч на таких четырех улицах:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).
В Днепре в летний период действовало ограничение скорости 70 км/ч. Его снизили до 50 км/ч на таких участках:
- улица Набережная Заводская за исключением участков:
в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова;
от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
- Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- Запорожское шоссе (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- Донецкое шоссе (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр");
- Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- Центральный мост;
- Кайдакский мост;
- Усть-Самарский мост.
