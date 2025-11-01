В городах-миллионниках Украины с 1 ноября снизили разрешенную скорость: перечень улиц

На отдельных участках дорог в Киеве и Днепре ввели новые ограничения скорости. Такое решение обусловлено заботой о безопасности дорожного движения в зимний период.

Именно сегодня, 1 ноября, в двух городах-миллионниках вступает в силу так называемый "зимний" скоростной режим. Об этом напомнил в своем Telegram-канале первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В зимний период ограничения скорости движения в Киеве и Днепре на ряде дорог снижают до 50 км/ч. Такой скоростной режим будет действовать до 1 апреля, ведь зимой и видимость хуже, и тормозной путь на мокрой или скользкой дороге больше. Камеры контроля скорости на этих участках уже перенастроили на "зимний" лимит.

В Киеве разрешенную скорость снизили с 80 до 50 км/ч на таких четырех улицах:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

В Днепре в летний период действовало ограничение скорости 70 км/ч. Его снизили до 50 км/ч на таких участках:

улица Набережная Заводская за исключением участков:

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова;

от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);

Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

Запорожское шоссе (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

Донецкое шоссе (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр");

Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

Центральный мост;

Кайдакский мост;

Усть-Самарский мост.

