В Украине прекратили работу более 100 продавцов авто — известна причина

В 2025 году в Украине закрыли более сотни торговых организаций, которые продают авто. Такое решение обусловлено нарушениями законодательства.

В общем, с начала года приостановлена деятельность 106 продавцов транспортных средств. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Дело в том, что проверки этих торговых организаций выявили ряд нарушений постановления Кабмина №1200.

Чаще всего автосалоны и площадки по продаже автомобилей допускают следующие нарушения законодательства:

отсутствие вывески и указанного режима работы — покупатели не проинформированы;

заключение договоров не в торговом помещении — это прямо противоречит требованиям законодательства;

нарушение правил учета и документооборота — это может повлиять на прозрачность заключенных сделок купли-продажи.

Главный сервисный центр МВД сообщает, что продолжит контролировать торговые организации, которые занимаются продажей автомобилей, чтобы авторынок Украины оставался честным, а покупатели — защищенными.

