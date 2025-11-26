В Украине прекратили работу более 100 продавцов авто — известна причина
В 2025 году в Украине закрыли более сотни торговых организаций, которые продают авто. Такое решение обусловлено нарушениями законодательства.
В общем, с начала года приостановлена деятельность 106 продавцов транспортных средств. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Дело в том, что проверки этих торговых организаций выявили ряд нарушений постановления Кабмина №1200.
Чаще всего автосалоны и площадки по продаже автомобилей допускают следующие нарушения законодательства:
- отсутствие вывески и указанного режима работы — покупатели не проинформированы;
- заключение договоров не в торговом помещении — это прямо противоречит требованиям законодательства;
- нарушение правил учета и документооборота — это может повлиять на прозрачность заключенных сделок купли-продажи.
Главный сервисный центр МВД сообщает, что продолжит контролировать торговые организации, которые занимаются продажей автомобилей, чтобы авторынок Украины оставался честным, а покупатели — защищенными.
