Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Украине прекратили работу более 100 продавцов авто — известна причина

продажи автомобилей
В Украине за 2025 год закрыли более 100 автосалонов и площадок по продаже машин | Фото: freepik

В 2025 году в Украине закрыли более сотни торговых организаций, которые продают авто. Такое решение обусловлено нарушениями законодательства.

В общем, с начала года приостановлена деятельность 106 продавцов транспортных средств. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Дело в том, что проверки этих торговых организаций выявили ряд нарушений постановления Кабмина №1200.

Чаще всего автосалоны и площадки по продаже автомобилей допускают следующие нарушения законодательства:

  • отсутствие вывески и указанного режима работы — покупатели не проинформированы;
  • заключение договоров не в торговом помещении — это прямо противоречит требованиям законодательства;
  • нарушение правил учета и документооборота — это может повлиять на прозрачность заключенных сделок купли-продажи.
Відео дня
Важно
В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)
В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)

Главный сервисный центр МВД сообщает, что продолжит контролировать торговые организации, которые занимаются продажей автомобилей, чтобы авторынок Украины оставался честным, а покупатели — защищенными.

Ранее Фокус рассказывал, что ФБР конфисковало у известного спортсмена-олимпийца эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz за 13 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Украине прекратили выдавать свидетельства об окончании автошколы.