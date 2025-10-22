Підтримайте нас RU
Гетманцев спростував продовження пільг на електромобілі в Україні на 2026 рік

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев зазначив, що пільги на електромобілі в Україні не продовжать | Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

Пільгове розмитнення електромобілів не буде продовжене. У цьому впевнений голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народний депутат зазначає, що пільги на електромобілі в Україні не збережуть на 2026 рік, попри те, що Верховна Рада підтримала відповідну правку до законопроєкту про Держбюджет. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Фото: Скріншот

У такий спосіб Данило Гетманце відреагував на пост експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, який розкритикував рішення парламенту, прийняте після російських обстрілів енергетики.

"Так, дійсно, лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків. Але ця "солодка тємочка", яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде", — зазначив Данило Гетманцев.

Народний депутат вказав на два нюанси, які не дозволять правці набрати чинності:

  1. Правку протягнули через бюджет, що суперечить одразу двом законам, а отже вона не може бути прийнята до другого читання.
  2. Це правка тільки до першого читання, яка дає імпортерам електрокарів марну надію.

Данило Гетманцев виступає категорично проти збереження пільгового розмитнення електрокарів і раніше обґрунтував свою позицію тим, що конкурентоздатність товару повинен визначати ринок, а пріоритетом для держави має бути фінансування армії.

