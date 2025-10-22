Гетманцев спростував продовження пільг на електромобілі в Україні на 2026 рік

Пільгове розмитнення електромобілів не буде продовжене. У цьому впевнений голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народний депутат зазначає, що пільги на електромобілі в Україні не збережуть на 2026 рік, попри те, що Верховна Рада підтримала відповідну правку до законопроєкту про Держбюджет. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Фото: Скріншот

У такий спосіб Данило Гетманце відреагував на пост експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, який розкритикував рішення парламенту, прийняте після російських обстрілів енергетики.

"Так, дійсно, лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків. Але ця "солодка тємочка", яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде", — зазначив Данило Гетманцев.

Важливо

Народний депутат вказав на два нюанси, які не дозволять правці набрати чинності:

Правку протягнули через бюджет, що суперечить одразу двом законам, а отже вона не може бути прийнята до другого читання. Це правка тільки до першого читання, яка дає імпортерам електрокарів марну надію.

Данило Гетманцев виступає категорично проти збереження пільгового розмитнення електрокарів і раніше обґрунтував свою позицію тим, що конкурентоздатність товару повинен визначати ринок, а пріоритетом для держави має бути фінансування армії.

