Чи можуть електромобілі спричинити блекаут в Україні — думки експертів

В Україні зареєстровано майже 200 тисяч електромобілів і під час заряджання вони створюють додаткове навантаження на енергосистему. Експерти проаналізували, чи може це призвести до відключень світла.

Енергосистема України України проєктувалася кілька десятиліть тому і була розрахована на менші навантаження. До того ж, вона суттєво пошкоджена внаслідок російських обстрілів, тому й побутує думка, що велика кількість електрокарів може наблизити блекаут. Експерти Інституту досліджень авторинку та аналітичного центру DixiGroup вивчили це питання і підрахували, яке додаткове навантаження на енергосистему України створює зарядка електромобілів.

Скільки енергії споживають електромобілі в Україні

Станом на вересень 2025 року в Україні поставлено на облік 193,5 тис. електрокарів, 98% з яких – легкові. Середній їй річний пробіг становить 12 800 км. Зокрема, найпопулярніший електромобіль в Україні Nissan Leaf долає у середньому 11 400 км на рік, Volkswagen e-Golf – 13 500 км, а електрокари Tesla – 17 000 км.

В Україні зареєстровано 193,5 тис. електрокарів Фото: Інститут досліджень авторинку

Фахівці встановили, що середнє споживання електроенергії становить 16,8 кВт∙год на 100 км влітку та 21,8 кВт∙год на 100 км взимку. Отже, в середньому за добу всі електромобілі в Україні споживають 1141 МВт∙год влітку та 1480 МВт∙год взимку.

За місяць електрокари сумарно споживають 34,7 ГВт∙год влітку та 45 ГВт∙год взимку. Річна потреба складає 468 ГВт∙год, а з урахуванням ККД і втрат електроенергії – 524 ГВт∙год.

Таку кількість електроенергії Україна споживає всього за 1-1,5 дня взимку та за 1,5-2 дня влітку. За інформацією Energy Map, виробництво та споживання електроенергії в Україні становило:

2020 р. — вироблено 148,9 ТВт·год, спожито 116,2 ТВт·год;

2021 р. — вироблено 156,6 ТВт·год, спожито 125,7 ТВт·год;

2022 р. — вироблено 113,5 ТВт·год, спожито 86,0 ТВт·год;

2023 р. — вироблено 105,8 ТВт·год, спожито 83,2 ТВт·год.

Усі електромобілі в Україні споживають лише 0,63% електроенергії Фото: Інститут досліджень авторинку

Отже, за рік всі електромобілі в Україні споживають лише 0,524 ТВт·год, тобто всього 0,63% від загальної кількості виробленої електроенергії. Для порівняння: на промисловість припадає 50 ТВт·год на рік, а на побутових споживачів – 30 ТВт·год.

Чи перевантажує мережу зарядка електромобілів

Звісно, важлива не лише кількість спожитої електроенергії, але й навантаження на систему в періоди пікових навантажень. І тут електрокари мають козир.

Річ у тім, що 80-90% власників заряджають електромобілі в Україні вдома і вночі, адже за умови встановлення двозонного чи тризонного лічильника нічний тариф на електроенергію суттєво нижчий. Як відомо, саме вночі навантаження на енергосистему є найменшим.

Отже, за таких умов усі електромобілі в Україні не становлять великої загрози для енергосистеми. Навіть якщо їх парк зростатиме по 50 тис. одиниць на рік і до 2030 року кількість електрокарів зросте до 450-500 тисяч, то разом вони споживатимуть 1,35 ТВт·год на рік, тобто лише 1,3% всієї виробленої електроенергії.

Зазвичай електрокари заряджають у періоди мінімальних навантажень на мережу Фото: Інститут досліджень авторинку

"На сьогодні електромобілі не становлять загрози для енергетичної системи України, а подальший розвиток такого автопарку передбачений стратегічними документами, такими як Національний план з ВДЕ та Національний план з енергетики та клімату, з метою декарбонізації транспорту. Водночас відповідальне споживання електроенергії залишається важливим, особливо у воєнний час. Радимо заряджати авто вночі, коли навантаження на систему менше, або у сонячні дні вдень, коли генерується надлишок енергії СЕС. Уникайте пікових годин споживання зранку (з 8:00 до 11:00) та ввечері (з 17:00 до 23:00), а також дослухайтеся до порад "Укренерго", яка регулярно повідомляє, коли краще користуватися потужними приладами, а коли варто утриматися", —зазначила старша експертка з відкритих даних DiXi Group Оксана Зуєва.

Більше турбує не споживання електроенергії, а локальна інфраструктура: чи витримають підстанції, внутрішні мережі та житлові будинків витримати масове встановлення зарядних пристроїв для електрокарів. Це вже почали враховувати в нових будівельних нормах.

