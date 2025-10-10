Ідеально для України: Mercedes створив авто-повербанк, який врятує при блекауті (фото)

Mercedes V-Class отримав нестандартну модифікацію. Мінівен перетворили на пересувний павербанк із великою батареєю, сонячними панелями та бездротовою зарядкою.

Прототип назвали ELF (Experimental Lade Fahrzeug – "Експериментальний зарядний автомобіль"). Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

За основу взяли електровен Mercedes EQV Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes ELF – своєрідна пересувна лабораторія, яка досліджує можливості різних способів зарядки та використання авто в якості сховища енергії. Її створили на базі моделі EQV — електричного Mercedes V-Class.

Мінівен отримав функцію двонаправленої зарядки Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes ELF оснащений батареєю ємністю 100 кВт∙год та сонячними панелями на даху. Він має функцію двонаправленої зарядки, тобто може виконувати роль великого повербанка. Такий режим зустрічається у багатьох сучасних електрокарах, але в Mercedes-Benz розширили його функціонал. Є три режими роботи двонаправленої зарядки:

V2L – живлення електроприладів;

V2H – живлення будинку (заряду вистачить на 2-4 дні);

V2G – передача енергії від авто до електромережі.

Авто може живити електроприлади чи ціфлий будинок Фото: Mercedes-Benz

Двонаправлена зарядка може відбуватися як змінним, так і постійним струмом. Ця функція дуже корисна при блекаутах, а також дозволяє зекономити – заряджати електрокар вночі за пільговим тарифом і використовувати цю електроенергію в періоди пікових навантажень на мережу.

Крім того, електромобіль Mercedes V-Class. оснащений одразу кількома різними зарядними пристроями. Зокрема, встановлено стандартний роз’єм CCS, який підтримує потужність до 900 кВт. У такому режимі зарядка батареї займає 10 хвилин.

Електрокар підтримує бездротову зарядку Фото: Mercedes-Benz

Крім того, є високошвидкісний порт MCS, розрахований на 1 Мегават потужності – його розробили для електричних вантажівок та автобусів із великими батареями. А ще є інноваційна система бездротової зарядки в днищі електрокара.

