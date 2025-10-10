Идеально для Украины: Mercedes создал авто-повербанк, который спасет при блэкауте (фото)
Mercedes V-Class получил нестандартную модификацию. Минивэн превратили в передвижной павербанк с большой батареей, солнечными панелями и беспроводной зарядкой.
Прототип назвали ELF (Experimental Lade Fahrzeug — "Экспериментальный зарядный автомобиль"). Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Mercedes ELF — своеобразная передвижная лаборатория, которая исследует возможности различных способов зарядки и использования авто в качестве хранилища энергии. Ее создали на базе модели EQV — электрического Mercedes V-Class.
Электромобиль Mercedes ELF оснащен батареей емкостью 100 кВт∙ч и солнечными панелями на крыше. Он имеет функцию двунаправленной зарядки, то есть может выполнять роль большого повербанка. Такой режим встречается во многих современных электрокарах, но в Mercedes-Benz расширили его функционал. Есть три режима работы двунаправленной зарядки:
- V2L — питание электроприборов;
- V2H — питание дома (заряда хватит на 2-4 дня);
- V2G — передача энергии от авто к электросети.
Двунаправленная зарядка может происходить как переменным, так и постоянным током. Эта функция очень полезна при блэкаутах, а также позволяет сэкономить — заряжать электрокар ночью по льготному тарифу и использовать эту электроэнергию в периоды пиковых нагрузок на сеть.Важно
Кроме того, электромобиль Mercedes V-Class. оснащен сразу несколькими различными зарядными устройствами. В частности, установлен стандартный разъем CCS, который поддерживает мощность до 900 кВт. В таком режиме зарядка батареи занимает 10 минут.
Кроме того, есть высокоскоростной порт MCS, рассчитанный на 1 Мегаватт мощности — его разработали для электрических грузовиков и автобусов с большими батареями. А еще есть инновационная система беспроводной зарядки в днище электрокара.
