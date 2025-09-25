Цена $36 000 и запас хода более 850 км: дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes (фото)

На рынок выходит новый Mercedes CLA L. Седан-купе дебютировал в электрическом исполнении с запасом хода до 866 км.

Электромобиль Mercedes CLA L начали продавать Китае по цене от 259 000 до 299 000 юаней ($36 000 — 41 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан является удлиненной на 40 мм версией четырехдверного купе Mercedes CLA 2025. Поскольку его выпускают в Китае, то себестоимость модели удалось снизить и поэтому это самый дешевый электромобиль Mercedes.

Запас хода электрокара достигает 866 км Фото: CarNewsChina

Размеры Mercedes CLA L:

длина — 4656 мм;

ширина — 1816 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2705 мм.

Новый Mercedes CLA L внешне не отличается от стандартной версии и сохраняет элегантный стремительный дизайн с изогнутой крышей и широкой решеткой радиатора. Обтекаемое авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,21.

В салоне Mercedes CLA L установлен трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели. Мультимедийная система MB.OS дополнена искусственным интеллектом, также оснащение включает технологию полуавтономного движения.

На всю ширину передней панели растянут дисплей Фото: CarNewsChina

Электромобиль Mercedes CLA L доступен в 272-сильной заднеприводной и 354-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,8 с, соответственно.

Электромоторы отличаются низким энергопотреблением (10,9 кВт∙ч на 100 км), поэтому с батареей на 85 кВт∙ч запас хода составляет 866 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 325 кВт: она позволяет добавить 325 км запаса хода за 10 минут.

