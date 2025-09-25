Поддержите нас UA
Цена $36 000 и запас хода более 850 км: дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes (фото)

новый Mercedes CLA
Новый Mercedes CLA L — удлиненная версия седана Mercedes CLA L — удлиненная версия седана | Фото: CarNewsChina

На рынок выходит новый Mercedes CLA L. Седан-купе дебютировал в электрическом исполнении с запасом хода до 866 км.

Электромобиль Mercedes CLA L начали продавать Китае по цене от 259 000 до 299 000 юаней ($36 000 — 41 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан является удлиненной на 40 мм версией четырехдверного купе Mercedes CLA 2025. Поскольку его выпускают в Китае, то себестоимость модели удалось снизить и поэтому это самый дешевый электромобиль Mercedes.

Mercedes CLA
Запас хода электрокара достигает 866 км
Фото: CarNewsChina

Размеры Mercedes CLA L:

  • длина — 4656 мм;
  • ширина — 1816 мм;
  • высота — 1445 мм;
  • колесная база — 2705 мм.

Новый Mercedes CLA L внешне не отличается от стандартной версии и сохраняет элегантный стремительный дизайн с изогнутой крышей и широкой решеткой радиатора. Обтекаемое авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,21.

В салоне Mercedes CLA L установлен трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели. Мультимедийная система MB.OS дополнена искусственным интеллектом, также оснащение включает технологию полуавтономного движения.

Салон Mercedes CLA 2025
На всю ширину передней панели растянут дисплей
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Mercedes CLA L доступен в 272-сильной заднеприводной и 354-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,8 с, соответственно.

Электромоторы отличаются низким энергопотреблением (10,9 кВт∙ч на 100 км), поэтому с батареей на 85 кВт∙ч запас хода составляет 866 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 325 кВт: она позволяет добавить 325 км запаса хода за 10 минут.

