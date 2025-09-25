Цена $36 000 и запас хода более 850 км: дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes (фото)
На рынок выходит новый Mercedes CLA L. Седан-купе дебютировал в электрическом исполнении с запасом хода до 866 км.
Электромобиль Mercedes CLA L начали продавать Китае по цене от 259 000 до 299 000 юаней ($36 000 — 41 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Седан является удлиненной на 40 мм версией четырехдверного купе Mercedes CLA 2025. Поскольку его выпускают в Китае, то себестоимость модели удалось снизить и поэтому это самый дешевый электромобиль Mercedes.
Размеры Mercedes CLA L:
- длина — 4656 мм;
- ширина — 1816 мм;
- высота — 1445 мм;
- колесная база — 2705 мм.
Новый Mercedes CLA L внешне не отличается от стандартной версии и сохраняет элегантный стремительный дизайн с изогнутой крышей и широкой решеткой радиатора. Обтекаемое авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,21.
В салоне Mercedes CLA L установлен трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели. Мультимедийная система MB.OS дополнена искусственным интеллектом, также оснащение включает технологию полуавтономного движения.
Электромобиль Mercedes CLA L доступен в 272-сильной заднеприводной и 354-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,8 с, соответственно.
Электромоторы отличаются низким энергопотреблением (10,9 кВт∙ч на 100 км), поэтому с батареей на 85 кВт∙ч запас хода составляет 866 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 325 кВт: она позволяет добавить 325 км запаса хода за 10 минут.
