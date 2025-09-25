Підтримайте нас RU
Ціна $36 000 і запас ходу понад 850 км: дебютував найдешевший електрокар Mercedes (фото)

новий Mercedes CLA
Новий Mercedes CLA L — подовжена версія седана | Фото: CarNewsChina

На ринок виходить новий Mercedes CLA L. Седан-купе дебютував у електричному виконанні з запасом ходу до 866 км.

Електромобіль Mercedes CLA L почали продавати Китаї за ціною від 259 000 до 299 000 юанів ($36 000 – 41 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан є подовженою на 40 мм версією чотиридверного купе Mercedes CLA 2025. Оскільки його випускають у Китаї, то собівартість моделі вдалося знизити і тому це найдешевший електромобіль Mercedes.

Mercedes CLA
Запас ходу електрокара сягає 866 км
Фото: CarNewsChina

Розміри Mercedes CLA L:

  • довжина – 4656 мм;
  • ширина – 1816 мм;
  • висота – 1445 мм;
  • колісна база – 2705 мм.

Новий Mercedes CLA L зовні не відрізняється від стандартної версії і зберігає елегантний стрімкий дизайн із вигнутим дахом та широкою решіткою радіатора. Обтічне авто має низький аеродинамічний коефіцієнт – 0,21.

У салоні Mercedes CLA L встановлено трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі. Мультимедійна система MB.OS доповнена штучним інтелектом, також оснащення влючає технологію напівавтономного руху.

Салон Mercedes CLA 2025
На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Mercedes CLA L доступний у 272-сильній задньопривідній та 354-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,6 і 4,8 с, відповідно.

Електромотори вирізняються низьким енергоспоживанням (10,9 кВт∙год на 100 км), тому з батареєю на 85 кВт∙год запас ходу складає 866 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 325 кВт: вона дозволяє додати 325 км запасу ходу за 10 хвилин.

