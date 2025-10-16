Могут ли электромобили вызвать блэкаут в Украине — мнения экспертов

В Украине зарегистрировано почти 200 тысяч электромобилей и во время зарядки они создают дополнительную нагрузку на энергосистему. Эксперты проанализировали, может ли это привести к отключениям света.

Related video

Энергосистема Украины Украины проектировалась несколько десятилетий назад и была рассчитана на меньшие нагрузки. К тому же, она существенно повреждена в результате российских обстрелов, поэтому и бытует мнение, что большое количество электрокаров может приблизить блэкаут. Эксперты Института исследований авторынка и аналитического центра DixiGroup изучили этот вопрос и подсчитали, какую дополнительную нагрузку на энергосистему Украины создает зарядка электромобилей.

Сколько энергии потребляют электромобили в Украине

По состоянию на сентябрь 2025 года в Украине поставлено на учет 193,5 тыс. электрокаров, 98% из которых — легковые. Средний ей годовой пробег составляет 12 800 км. В частности, самый популярный электромобиль в Украине Nissan Leaf преодолевает в среднем 11 400 км в год, Volkswagen e-Golf — 13 500 км, а электрокары Tesla — 17 000 км.

В Украине зарегистрировано 193,5 тыс. электрокаров Фото: Институт исследований авторынка

Специалисты установили, что среднее потребление электроэнергии составляет 16,8 кВт∙ч на 100 км летом и 21,8 кВт∙ч на 100 км зимой. Таким образом, в среднем за сутки все электромобили в Украине потребляют 1141 МВт∙ч летом и 1480 МВт∙ч зимой.

За месяц электрокары суммарно потребляют 34,7 ГВт∙ч летом и 45 ГВт∙ч зимой. Годовая потребность составляет 468 ГВт∙ч, а с учетом КПД и потерь электроэнергии — 524 ГВт∙ч.

Такое количество электроэнергии Украина потребляет всего за 1-1,5 дня зимой и за 1,5-2 дня летом. По информации Energy Map, производство и потребление электроэнергии в Украине составило:

2020 г. — произведено 148,9 ТВт-ч, потреблено 116,2 ТВт-ч;

2021 г. — произведено 156,6 ТВт-ч, потреблено 125,7 ТВт-ч;

2022 г. — произведено 113,5 ТВт-ч, потреблено 86,0 ТВт-ч;

2023 г. — произведено 105,8 ТВт-ч, потреблено 83,2 ТВт-ч.

Все электромобили в Украине потребляют лишь 0,63% электроэнергии Фото: Институт исследований авторынка

Итак, за год все электромобили в Украине потребляют лишь 0,524 ТВт-ч, то есть всего 0,63% от общего количества производимой электроэнергии. Для сравнения: на промышленность приходится 50 ТВт-ч в год, а на бытовых потребителей — 30 ТВт-ч.

Перегружает ли сеть зарядка электромобилей перегружает сеть

Конечно, важно не только количество потребленной электроэнергии, но и нагрузка на систему в периоды пиковых нагрузок. И здесь электрокары имеют козырь.

Важно

Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)

Дело в том, что 80-90% владельцев заряжают электромобили в Украине дома и ночью, ведь при условии установки двухзонного или трехзонного счетчика ночной тариф на электроэнергию существенно ниже. Как известно, именно ночью нагрузка на энергосистему является наименьшей.

Таким образом, при таких условиях все электромобили в Украине не представляют большой угрозы для энергосистемы. Даже если их парк будет расти по 50 тыс. единиц в год и к 2030 году количество электрокаров возрастет до 450-500 тысяч, то вместе они будут потреблять 1,35 ТВт-ч в год, то есть всего 1,3% всей производимой электроэнергии.

Обычно электрокары заряжают в периоды минимальных нагрузок на сеть Фото: Институт исследований авторынка

"На сегодня электромобили не представляют угрозы для энергетической системы Украины, а дальнейшее развитие такого автопарка предусмотрено стратегическими документами, такими как Национальный план по ВИЭ и Национальный план по энергетике и климату, с целью декарбонизации транспорта. В то же время ответственное потребление электроэнергии остается важным, особенно в военное время. Советуем заряжать авто ночью, когда нагрузка на систему меньше, или в солнечные дни днем, когда генерируется избыток энергии СЭС. Избегайте пиковых часов потребления утром (с 8:00 до 11:00) и вечером (с 17:00 до 23:00), а также прислушивайтесь к советам "Укрэнерго", которая регулярно сообщает, когда лучше пользоваться мощными приборами, а когда стоит воздержаться", — отметила старший эксперт по открытым данным DiXi Group Оксана Зуева.

Больше беспокоит не потребление электроэнергии, а локальная инфраструктура: выдержат ли подстанции, внутренние сети и жилые дома выдержать массовую установку зарядных устройств для электрокаров. Это уже начали учитывать в новых строительных нормах.

Кстати, на украинский рынок выходит новый семейный электрокроссовер Peugeot.

Также Фокус рассказывал о новом электрокаре Mercedes, который спасет при блэкауте.