Гетманцев опроверг продление льгот на электромобили в Украине на 2026 год

Льготная растаможка электромобилей не будет продлена. В этом уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Народный депутат отмечает, что льготы на электромобили в Украине не сохранят на 2026 год, несмотря на то, что Верховная Рада поддержала соответствующую правку в законопроект о Госбюджете. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Даниил Гетманце отреагировал на пост эксперта по энергетическим вопросам Сергея Куюна, который раскритиковал решение парламента, принятое после российских обстрелов энергетики.

"Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров протащили правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд.грн. Столько же сколько мы собираем дополнительно с банков. Но эта "сладкая тёмочка", которая долго гуляла по кулуарам парламента, у них не пройдёт", — отметил Даниил Гетманцев.

Народный депутат указал на два нюанса, которые не позволят правке вступить в силу:

Правку протащили через бюджет, что противоречит сразу двум законам, а значит она не может быть принята ко второму чтению. Это правка только к первому чтению, которая дает импортерам электрокаров напрасную надежду.

Даниил Гетманцев выступает категорически против сохранения льготной растаможки электрокаров и ранее обосновал свою позицию тем, что конкурентоспособность товара должен определять рынок, а приоритетом для государства должно быть финансирование армии.

