Гетманцев опроверг продление льгот на электромобили в Украине на 2026 год
Льготная растаможка электромобилей не будет продлена. В этом уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Народный депутат отмечает, что льготы на электромобили в Украине не сохранят на 2026 год, несмотря на то, что Верховная Рада поддержала соответствующую правку в законопроект о Госбюджете. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Таким образом Даниил Гетманце отреагировал на пост эксперта по энергетическим вопросам Сергея Куюна, который раскритиковал решение парламента, принятое после российских обстрелов энергетики.
"Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров протащили правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд.грн. Столько же сколько мы собираем дополнительно с банков. Но эта "сладкая тёмочка", которая долго гуляла по кулуарам парламента, у них не пройдёт", — отметил Даниил Гетманцев.
Народный депутат указал на два нюанса, которые не позволят правке вступить в силу:
- Правку протащили через бюджет, что противоречит сразу двум законам, а значит она не может быть принята ко второму чтению.
- Это правка только к первому чтению, которая дает импортерам электрокаров напрасную надежду.
Даниил Гетманцев выступает категорически против сохранения льготной растаможки электрокаров и ранее обосновал свою позицию тем, что конкурентоспособность товара должен определять рынок, а приоритетом для государства должно быть финансирование армии.
Кстати, недавно в Украине появился стильный электрический спорткар MG с дверями как у Lamborghini.
Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышел семейный электрокроссовер Peugeot.