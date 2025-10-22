Верховная Рада поддержала сохранение льгот на электромобили в Украине

Льготную растаможку электромобилей в Украине могут продлить еще на год. Эту инициативу уже поддержали в парламенте.

Верховная Рада поддержала правку к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", которая продлевает льготы для электромобилей на 2026 год. За нее проголосовали 248 народных депутатов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Правка продолжает льготную растаможку электромобилей до 1 января 2027 года. Впрочем, Ярослав Железняк отметил, что пока это лишь поручение правительства и решение еще не является окончательным. Кабмин должен подать финальный текст законопроекта в ноябре.

Напомним, что электромобили в Украине освобождены от пошлины и НДС при растаможке, а акциз составляет 1 евро с 1 кВт∙ч емкости батареи. Эти льготы действуют с 2018 года, однако теперь Кабинет Министров и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступают против их продления, объясняя это тем, что бюджет недополучает средства.

Возможная отмена льготной растаможки электрокаров уже повлияла на авторынок Украины — продажи электрокаров бьют рекорды.

