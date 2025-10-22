Верховна Рада підтримала збереження пільг на електромобілі в Україні
Пільгове розмитнення електромобілів в Україні можуть продовжити ще на рік. Цю ініціативу вже підтримали в парламенті.
Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік", яка продовжує пільги для електромобілів на 2026 рік. За неї проголосували 248 народних депутатів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.
Правка продовжує пільгове розмитнення електромобілів до 1 січня 2027 року. Утім, Ярослав Железняк зазначив, що поки це лише доручення уряду і рішення ще не є остаточним. Кабмін має подати фінальний текст законопроекту в листопаді.Важливо
Нагадаємо, що електромобілі в Україні звільнені від мита та ПДВ при розмитненні, а акциз становить 1 євро з 1 кВт∙год ємності батареї. Ці пільги діють з 2018 року, проте тепер Кабінет Міністрів і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступають проти їх продовження, пояснюючи це тим, що бюджет недоотримує кошти.
Можливе скасування пільгового розмитнення електрокарів уже вплинуло на авторинок України — продажі електрокарів б'ють рекорди.
