В Україну приїхала потужна електрична вантажівка MAN із запасом ходу 500 км (фото)

В Україну прибув перший вантажний електромобіль MAN eTGX 20.540. Потужний сідельний тягач доїхав до Києва своїм ходом із Польщі.

Новий MAN eTGX 20.540 поки є демонстраційним екземпляром, проте невдовзі електричні вантажівки німецького бренду можна буде замовити в Україні. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Запас ходу MAN eTGX 20.540 сягає 500 км Фото: Auto-consulting

Електромобіль MAN eTGX 20.540 – двовісний сідельний тягач, розрахований на експлуатацію в складі автопоїзда загальною масою 44 тонни. Замість дизельного двигуна він отримав електричну установку на 540 к. с. і 1250 Н∙м із 4-ступінчастою КПП.

Шість батарей загальною ємністю 534 кВт∙год забезпечують електричній вантажівці запас ходу до 500 км. По дорозі до Києва сідельний тягач MAN заряджався на території України лише двічі – на кордоні, а також у Звягелі (Житомирська область).

Компонування водійського місця не змінили Фото: Auto-consulting

Зовні електромобіль MAN eTGX 20.540 майже не відрізняється від дизельних побратимів цієї ж серії, проте через батареї на 2 тонни важчий за них. У салоні вантажівки залишили знайоме компонування робочого місця і навіть заводиться електрокар із ключа.

