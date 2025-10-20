В Украину приехал мощный электрический грузовик MAN с запасом хода 500 км (фото)
В Украину прибыл первый грузовой электромобиль MAN eTGX 20.540. Мощный седельный тягач доехал в Киев своим ходом из Польши.
Новый MAN eTGX 20.540 пока является демонстрационным экземпляром, однако вскоре электрические грузовики немецкого бренда можно будет заказать в Украине. Об этом сообщает Auto-Consulting.
Электромобиль MAN eTGX 20.540 — двухосный седельный тягач, рассчитанный на эксплуатацию в составе автопоезда общей массой 44 тонны. Вместо дизельного двигателя он получил электрическую установку на 540 л. с. и 1250 Н∙м с 4-ступенчатой КПП.Важно
Шесть батарей общей емкостью 534 кВт∙ч обеспечивают электрическому грузовику запас хода до 500 км. По дороге в Киев седельный тягач MAN заряжался на территории Украины всего дважды — на границе, а также в Звягеле (Житомирская область).
Внешне электромобиль MAN eTGX 20.540 почти не отличается от дизельных собратьев этой же серии, однако из-за батарей на 2 тонны тяжелее их. В салоне грузовика оставили знакомую компоновку рабочего места и даже заводится электрокар с ключа.
