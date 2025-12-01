Эксперты подсчитали, сколько будет стоить растаможка электрокаров в 2026 году

Растаможка электромобилей в Украине подорожает с 1 января 2026 года, однако отменят далеко не все существующие льготы.

Льготную растаможку электромобилей в Украине планируют отменить в 2026 году. Эксперты Института исследований авторынка подсчитали, сколько придется платить при ввозе электрокара.

Глава института Станислав Бучацкий утверждает, что вернут только НДС на электромобили в размере 20%, поскольку срок действия льготы закончится, а продлевать его не собираются.

Вместе с тем, пошлина на электромобили останется нулевой, поскольку эта ставка является постоянной и закреплена в Таможенном тарифе Украины.

Важно

В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)

Не изменится и акциз на электромобили, прописанный в Налоговом кодексе Украины. Его ставка составляет 1 евро с 1 кВт∙ч батареи.

Відео дня

Сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации электрокара также не вернут, ведь есть соответствующая постоянная норма в законе "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Таким образом, стоимость импортных электрокаров в 2026 году вырастет на 20% именно из-за возврата НДС. К примеру, за растаможку электромобиля ценой 20 000 евро с батареей на 60 кВт∙ч нужно будет заплатить 60 евро акциза и НДС в размере 4012 евро, который высчитывается от стоимости авто включая акциз.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине прекратили деятельность более 100 продавцов авто.

Также мы писали о 830-сильном электрическом Hummer в Киеве.