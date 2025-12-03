На європейський ринок виходить стильний і недорогий корейський електропікап (фото)

Новий KGM Torres EVT надходить у продаж в Європі. Доступний електропікап із брутальним дизайном має запас ходу понад 400 км.

Електромобіль KGM Torres EVT із грудня починають продавати в Італії, а пізніше пікап з’явиться в інших європейських країнах. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий KGM Torres EVT — експортна європейська версія моделі Musso EV. Це перший електричний пікап від південнокорейського автовиробника, раніше відомого як SsangYong.

Авто може перевозити до 530 кг вантажу

Із назви зрозуміло, що компактний пікап збудували на платформі кросовера KGM Torres, який, до речі, доступний і в Україні. Дві моделі схожі зовні – вирізняються брутальним рубаним дизайном і мають тоненькі діодні фари.

У салоні встановлено два 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі. Регулювання мають не лише передні, але й задні крісла. Пікап KGM Torres EVT має 1,35-метрову вантажну платформу і може перевозити до 530 кг і буксирувати 1,8-тонний причіп.

Ціна KGM Torres EVT в ЄС стартує з 42 280 євро, а базова комплектація включає двозонний клімат-контроль, камеру, підігрів передніх сидінь та керма двонаправлену зарядку, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

У салоні встановили два дисплеї

Новий KGM Torres EVT дебютував у 207-сильних версіях із переднім та повним приводом і акумулятором ємністю 80,6 кВт∙год. Запас ходу сягає 420 км. У 2026 році очікується потужніший повнопривідний варіант на 237 сил. Швидка зарядка на 80% займає 36 хвилин.

