Презентовано найекстремальніший пікап Mitsubishi для важкого бездоріжжя (фото)
Пікап Mitsubishi L200 отримав лімітовану модифікацію Savana для серйозного бездоріжжя. Авто підготували до суворих умов експлуатації.
Новий Mitsubishi L200 Savana представили в Бразилії і там він надходить у продаж за ціною від 350 тисяч реалів ($65 500). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Пікап Mitsubishi L200 Savana для Бразилії (там модель відома під назвою Triton) випустять обмеженим тиражем із 80 авто. Утім, не виключено, що ця версія може з'явитися і в інших країнах.
Відрізнити версію Savana від стандартного Mitsubishi L200/Triton можна за чорною матовою решіткою радіатора, масивними пластиковими накладками і особливими 18-дюймовими дисками з позашляховою гумою.
Крім того, з'явилися багажник на даху і шноркель, завдяки якому авто здатне долати броди глибиною 80 см. Фарбують пікап Mitsubishi Triton Savana в жовтий і зелений кольори, а вантажна платформа оздоблена чорним пластиком.
Салон Mitsubishi L200 оздобили чорною шкірою з контрастними червоними швами. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду і набір систем безпеки.
Новий Mitsubishi Triton Savana оснащений стандартним 2,4-літровим турбодизелем на 204 к. с. і 470 Н∙м, 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом Super Select 4WD-II з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
Між іншим, нещодавно в Mitsubishi L200 з'явився близнюк — новий Nissan Navara.
Також Фокус писав про оригінальний позашляховий мінівен Mitsubishi.