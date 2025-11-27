Презентовано найекстремальніший пікап Mitsubishi для важкого бездоріжжя (фото)

Пікап Mitsubishi L200 отримав лімітовану модифікацію Savana для серйозного бездоріжжя. Авто підготували до суворих умов експлуатації.

Новий Mitsubishi L200 Savana представили в Бразилії і там він надходить у продаж за ціною від 350 тисяч реалів ($65 500). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Пікап отримав пластикові накладки та багажник на даху Фото: Mitsubishi

Пікап Mitsubishi L200 Savana для Бразилії (там модель відома під назвою Triton) випустять обмеженим тиражем із 80 авто. Утім, не виключено, що ця версія може з'явитися і в інших країнах.

Відрізнити версію Savana від стандартного Mitsubishi L200/Triton можна за чорною матовою решіткою радіатора, масивними пластиковими накладками і особливими 18-дюймовими дисками з позашляховою гумою.

Салон оздоблений чорною шкірою з червоними швами Фото: Mitsubishi

Крім того, з'явилися багажник на даху і шноркель, завдяки якому авто здатне долати броди глибиною 80 см. Фарбують пікап Mitsubishi Triton Savana в жовтий і зелений кольори, а вантажна платформа оздоблена чорним пластиком.

Відео дня

Важливо

На рівень вище: тест-драйв нового Mitsubishi L200

Салон Mitsubishi L200 оздобили чорною шкірою з контрастними червоними швами. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду і набір систем безпеки.

Вантажну платформу оздобили пластиком Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Triton Savana оснащений стандартним 2,4-літровим турбодизелем на 204 к. с. і 470 Н∙м, 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом Super Select 4WD-II з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Між іншим, нещодавно в Mitsubishi L200 з'явився близнюк — новий Nissan Navara.

Також Фокус писав про оригінальний позашляховий мінівен Mitsubishi.