Презентован самый экстремальный пикап Mitsubishi для тяжелого бездорожья (фото)

Пикап Mitsubishi L200 получил лимитированную модификацию Savana для серьезного бездорожья. Авто подготовили к суровым условиям эксплуатации.

Новый Mitsubishi L200 Savana представили в Бразилии и там он поступает в продажу по цене от 350 тысяч реалов ($65 500). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Пикап получил пластиковые накладки и багажник на крыше Фото: Mitsubishi

Пикап Mitsubishi L200 Savana для Бразилии (там модель известна под названием Triton) выпустят ограниченным тиражом из 80 авто. Впрочем, не исключено, что эта версия может появиться и в других странах.

Отличить версию Savana от стандартного Mitsubishi L200/Triton можно по черной матовой решетке радиатора, массивным пластиковым накладкам и особым 18-дюймовым дискам с внедорожной резиной.

Салон отделан черной кожей с красными швами Фото: Mitsubishi

Кроме того, появились багажник на крыше и шноркель, благодаря которому авто способно преодолевать броды глубиной 80 см. Красят пикап Mitsubishi Triton Savana в желтый и зеленый цвета, а грузовая платформа отделана черным пластиком.

Салон Mitsubishi L200 отделали черной кожей с контрастными красными швами. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.

Грузовую платформу украсили пластиком Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Triton Savana оснащен стандартным 2,4-литровым турбодизелем на 204 л.с. и 470 Н∙м, 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом Super Select 4WD-II с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Между прочим, недавно у Mitsubishi L200 появился близнец — новый Nissan Navara.

Также Фокус писал об оригинальном внедорожном минивене Mitsubishi.