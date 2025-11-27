Презентован самый экстремальный пикап Mitsubishi для тяжелого бездорожья (фото)
Пикап Mitsubishi L200 получил лимитированную модификацию Savana для серьезного бездорожья. Авто подготовили к суровым условиям эксплуатации.
Новый Mitsubishi L200 Savana представили в Бразилии и там он поступает в продажу по цене от 350 тысяч реалов ($65 500). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Пикап Mitsubishi L200 Savana для Бразилии (там модель известна под названием Triton) выпустят ограниченным тиражом из 80 авто. Впрочем, не исключено, что эта версия может появиться и в других странах.
Отличить версию Savana от стандартного Mitsubishi L200/Triton можно по черной матовой решетке радиатора, массивным пластиковым накладкам и особым 18-дюймовым дискам с внедорожной резиной.
Кроме того, появились багажник на крыше и шноркель, благодаря которому авто способно преодолевать броды глубиной 80 см. Красят пикап Mitsubishi Triton Savana в желтый и зеленый цвета, а грузовая платформа отделана черным пластиком.
Салон Mitsubishi L200 отделали черной кожей с контрастными красными швами. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.
Новый Mitsubishi Triton Savana оснащен стандартным 2,4-литровым турбодизелем на 204 л.с. и 470 Н∙м, 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом Super Select 4WD-II с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Между прочим, недавно у Mitsubishi L200 появился близнец — новый Nissan Navara.
Также Фокус писал об оригинальном внедорожном минивене Mitsubishi.