На европейский рынок выходит стильный и недорогой корейский электропикап (фото)

Новый KGM Torres EVT поступает в продажу в Европе. Доступный электропикап с брутальным дизайном имеет запас хода более 400 км.

Электромобиль KGM Torres EVT с декабря начинают продавать в Италии, а позже пикап появится в других европейских странах. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый KGM Torres EVT — экспортная европейская версия модели Musso EV. Это первый электрический пикап от южнокорейского автопроизводителя, ранее известного как SsangYong.

Авто может перевозить до 530 кг груза

Из названия понятно, что компактный пикап построили на платформе кроссовера KGM Torres, который, кстати, доступен и в Украине. Две модели похожи внешне — отличаются брутальным рубленым дизайном и имеют тоненькие диодные фары.

В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели. Регулировки имеют не только передние, но и задние кресла. Пикап KGM Torres EVT имеет 1,35-метровую грузовую платформу и может перевозить до 530 кг и буксировать 1,8-тонный прицеп.

Цена KGM Torres EVT в ЕС стартует с 42 280 евро, а базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру, подогрев передних сидений и руля, двунаправленную зарядку, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

В салоне установили два дисплея

Новый KGM Torres EVT дебютировал в 207-сильных версиях с передним и полным приводом и аккумулятором емкостью 80,6 кВт∙ч. Запас хода достигает 420 км. В 2026 году ожидается более мощный полноприводный вариант на 237 сил. Быстрая зарядка на 80% занимает 36 минут.

