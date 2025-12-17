В ЕС передумали запрещать бензиновые и дизельные авто — что предлагают взамен

Европейский Союз пересматривает свою стратегию развития авторынка. Полного запрета двигателей внутреннего сгорания с 2035 года не будет.

В ЕС планируют ослабить экологические стандарты, чтобы позволить бензиновым или дизельным двигателям существовать на рынке и после 2035 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующий план уже обнародовала Еврокомиссия в Страсбурге. Нужно его одобрение Европарламентом и правительствами стран-членов ЕС, однако с этим не должно возникнуть проблем, ведь решение отменить запрет авто с ДВС имеет широкую поддержку в Евросоюзе.

Спрос на электромобили в Европе растет медленнее, чем ожидалось Фото: Mercedes-Benz

Особенно настаивают на этом автопроизводители Германии и Италии. Кроме того, на позицию Еврокомиссии повлияли показатели рынка: спрос на электромобили в Европе растет не так быстро, как ожидалось.

Итак, в ЕС отказываются от цели нулевых выбросов СО2 новыми авто с 2035 года. Зато новая цель — снижение выбросов на 90% по сравнению с показателями 2021 года.

Это означает, что двигатели внутреннего сгорания смогут существовать в составе плагин-гибридных установок или в качестве генераторов для питания электромоторов (EREV). К тому же, допускается использование биотоплива и синтетического экотоплива.

Кроме того, запланирован переходный период с 2030 по 2032 год, в течение которого автопроизводители должны снизить вредные выбросы на 55% для легковых авто и на 40% — для легкого коммерческого транспорта по сравнению с 2021 годом.

