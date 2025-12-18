MG почала продажі першого у світі електрокара з інноваційною твердотілою батареєю (фото)

Новий MG4 другого покоління отримав версію Anxin Edition. Це перший у світі масовий серійний електромобіль з твердотілою батареєю.

Інноваційний електромобіль MG почали продавати у Китаї сьогодні, 18 грудня. Ціна MG4 Anxin Edition відносно невисока – від 102 800 юанів ($14 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий MG4 2026 у виконанні Anxin Edition отримав перехідну марганцево-літій-іонну батарею, яку її творці називають напівтвердотілою. Вона поєднує твердий та рідкий електроліт.

Електрокар отримав твердотільну батарею Фото: MG

Ємність становить 53,95 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 530 км, а витрата енергії становить 10,4 кВт∙год на 100 км. Твердотіла батарея менш чутлива до перегріву, що робить її безпечнішою та дозволяє швидку зарядку на 80% за 21 хвилину. До того ж, вона менше розряджається в мороз.

Електромотор MG4 Anxin Edition залишився без змін: він розвиває 163 к. с. та дозволяє стартувати до 50 км/год за 3 с, а до 100 км/год – за 7,2 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

У салоні встановили більший 15,6-дюймовий тачскрін Фото: MG

Зовні електромобіль MG4 Anxin Edition не відрізняється від інших версій моделі, а в салоні його видає більший 15,6-дюймовий тачскрін із мультимедійною системою від Oppo. Комплектацію поповнили бездротова зарядка смартфонів, підігрів керма і додаткові системи безпеки.

До речі, нещодавно дебютував сімейний кросовер від MG і General Motors за $13 000.

Також Фокус розповідав про недорогий аналог Skoda Kodiaq від MG.