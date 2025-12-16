Представлено недорогий сімейний кросовер від General Motors та MG за $13 000 (фото)

Презентовано новий MG Hector. Доступний сімейний кросовер пропонують у бензинових та дизельних версіях на 5, 6 та 7 місць.

Кросовер MG Hector дебютував в Індії, адже саме в цій країні випускають модель. Там вона вже доступна для замовлення за ціною від 1,2 до 1,95 млн рупій ($13 100 – 21 400). Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова Фото: MG

4,7-метровий MG Hector – плід співпраці концернів General Motors та SAIC. Це побратим Chevrolet Captiva другого покоління та Baojun 530.

Оновлений кросовер MG Hector став агресивнішим на вигляд завдяки новій решітці радіатора і зміненим бамперам. Крім того, встановили ліхтарі на всю ширину кузова.

Недорога модель доволі багато оснащена Фото: MG

Салон MG Hector зберіг знайоме компонування з цифровим щитком приладів та 14-дюймовим портретним тачскріном, але встановили покращену мультимедійну систему, яка дозволяє керувати кліматом чи аудіо за допомогою жестів. Модель доступна у версіях на 5, 6 і 7 місць.

Базова комплектація MG Hector доволі багата – панорамний дах, 18-дюймові диски, камери кругового огляду, вентиляція передніх крісел, адаптивний круїз-контроль, електропривід дверей багажника.

Мультимедійну систему доповнили функцією управління жестами Фото: MG

Кросовер MG Hector пропонують із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. та 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем. Можна обрати механічну КПП або варіатор, а от привід – лише передній.

