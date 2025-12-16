Представлен недорогой семейный кроссовер от General Motors и MG за $13 000 (фото)

Презентован новый MG Hector. Доступный семейный кроссовер предлагают в бензиновых и дизельных версиях на 5, 6 и 7 мест.

Кроссовер MG Hector дебютировал в Индии, ведь именно в этой стране выпускают модель. Там она уже доступна для заказа по цене от 1,2 до 1,95 млн рупий ($13 100 — 21 400). Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Фонари растянули на всю ширину кузова Фото: MG

4,7-метровый MG Hector — плод сотрудничества концернов General Motors и SAIC. Это собрат Chevrolet Captiva второго поколения и Baojun 530.

Обновленный кроссовер MG Hector стал выглядеть агрессивнее благодаря новой решетке радиатора и измененным бамперам. Кроме того, установили фонари на всю ширину кузова.

Недорогая модель достаточно богато оснащена Фото: MG

Салон MG Hector сохранил знакомую компоновку с цифровым щитком приборов и 14-дюймовым портретным тачскрином, но установили улучшенную мультимедийную систему, которая позволяет управлять климатом или аудио с помощью жестов. Модель доступна в версиях на 5, 6 и 7 мест.

Базовая комплектация MG Hector довольно богата — панорамная крыша, 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль, электропривод двери багажника.

Мультимедийную систему дополнили функцией управления жестами Фото: MG

Кроссовер MG Hector предлагают с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. и 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем. Можно выбрать механическую КПП или вариатор, а вот привод — только передний.

Ранее Фокус рассказывал о недорогой альтернативе Skoda Kodiaq от MG.

Также мы писали о флагманском электрокроссовере MG, который появится в Украине.