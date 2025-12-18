MG начала продажи первого в мире электрокара с инновационной твердотельной батареей (фото)

Новый MG4 второго поколения получил версию Anxin Edition. Это первый в мире массовый серийный электромобиль с твердотельной батареей.

Инновационный электромобиль MG начали продавать в Китае сегодня, 18 декабря. Цена MG4 Anxin Edition относительно невысокая — от 102 800 юаней ($14 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый MG4 2026 в исполнении Anxin Edition получил переходную марганцево-литий-ионную батарею, которую ее создатели называют полутвердотельной. Она сочетает твердый и жидкий электролит.

Электрокар получил твердотельную батарею Фото: MG

Емкость составляет 53,95 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода 530 км, а расход энергии составляет 10,4 кВт∙ч на 100 км. Твердотельная батарея менее чувствительна к перегреву, что делает ее более безопасной и позволяет быструю зарядку на 80% за 21 минуту. К тому же, она меньше разряжается в мороз.

Электромотор MG4 Anxin Edition остался без изменений: он развивает 163 л. с. и позволяет стартовать до 50 км/ч за 3 с, а до 100 км/ч — за 7,2 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

В салоне установили более крупный 15,6-дюймовый тачскрин Фото: MG

Внешне электромобиль MG4 Anxin Edition не отличается от других версий модели, а в салоне его выдает более крупный 15,6-дюймовый тачскрин с мультимедийной системой от Oppo. Комплектацию пополнили беспроводная зарядка смартфонов, подогрев руля и дополнительные системы безопасности.

Кстати, недавно дебютировал семейный кроссовер от MG и General Motors за $13 000.

Также Фокус рассказывал о недорогом аналоге Skoda Kodiaq от MG.