Электрокары подешевеют: в ЕС стимулируют развитие нового класса доступных "зеленых" моделей

Европейские автопроизводители делают ставку на компактные недорогие электромобили. Руководство ЕС пошло им навстречу и стимулирует создание таких авто, введя специальные льготы.

В Европе формируется целый новый класс компактных и недорогих электрокаров для города, который назвали M1E. Производители таких моделей получат преференции от ЕС, что позволит снизить их стоимость. Об этом пишет сайт Motor1.

Renault Twingo Фото: Renault

В последние годы европейские автопроизводители активизировали разработку доступных городских электрокаров. В частности, появились новые Citroen e-C3, Dacia Spring и Renault Twingo стоимостью до 20 000 евро, а также не намного более дорогие Renault 5, Peugeot e-208, FIAT 500e и Opel Corsa Electric.

Фольксваген ID.Поло Фото: Volkswagen

Volkswagen анонсировал электрический ID.Polo за 25 000 евро и еще более дешевый ID.1 за 20 000 евро. В скором будущем ожидаются CUPRA Raval и Skoda Epiq, идут разговоры и о возрождении Ford Fiesta в формате электрокара.

Відео дня

Skoda Epiq Фото: Skoda

Регуляторные органы ЕС признали сегмент M1E и установили его параметры. Это небольшие электрические авто длиной до 4,2 м, которые собирают на территории стран-членов Еворосоюза.

Важно

В ЕС передумали запрещать бензиновые и дизельные авто — что предлагают взамен

В ЕС считают, что если будущее действительно за электрокарами, то драйвером перехода должны стать компактные, легкие и, главное, доступные модели. Именно поэтому для их производителей подготовили льготы — так называемые "супер кредиты".

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Суть этой преференции в том, что компании средние выбросы СО2 автопроизводителей будут рассчитывать по льготному коэффициенту 1,3, то есть фактически они получат скидку в 30%. Эти требования обещают "заморозить" и не ужесточать их в течение 10 лет.

Ранее Фокус сообщал, что самые дешевые электромобили от Renault снимают с производства.

Также мы писали о первом серийном электрокаре с твердотельной батареей.