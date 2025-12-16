Выпускали меньше года: самые дешевые электрокары от Renault снимают с производства (фото)

Renault прекратит выпуск электромобилей Mobilize Duo и Bento. Преемники Renault Twizzy стоимостью до 10 000 евро дебютировали всего год назад.

Renault Group прекращает развитие бренда Mobilize и перестанет выпускать его модели, которые являются совершенно новыми. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Основной причиной отказа называют низкую рентабельность Mobilize Duo и Bento, которые стоили от 9800 евро. К тому же, в ЕС закрывается ряд служб каршеринга, а самые дешевые электромобили Renault создавались, в том числе, и для них.

Электрокар оснащен "гильотинными" дверями Фото: Renault

Примечательно, что электромобиль Renault Mobilize Duo и его грузовой вариант Bento официально презентовали только в октябре 2024 года. Таким образом, их выпускали менее года.

Напомним, что доступные электрокары Mobilize Duo и Bento — преемники Renault Twizzy и конкуренты Citroen Ami и FIAT Topolino.

Відео дня

Важно

BMW X4, Ford Focus и Nissan GT-R: какие известные авто прекратили выпускать в 2025 году (фото)

Компактные 2,4-метровые авто отличаются оригинальным дизайном с "гильотинными" дверями как у Lamborghini. Существуют версии на 8 и 16 сил, причем менее мощным электрокаром в ряде стран ЕС можно управлять с 16 лет и без водительских прав.

Mobilize Duo презентовали в октябре 2024 года Фото: Renault

Максимальная скорость Mobilize Duo и Bento составляет 45 и 80 км/ч, соответственно. С батареей емкостью 10,3 кВт∙ч запас хода достигает 160 км.

Ранее Фокус рассказывал о новом Renault Trafic, который стал электромобилем.

Также мы писали, что в производство вернули суперкар Джеймса Бонда из 70-х.