BMW X4, Ford Focus и Nissan GT-R: какие известные авто прекратили выпускать в 2025 году (фото)

В 2025 году конвейер покинули многие знаменитые модели. Прекратили производство массового Ford Focus, спортивных Nissan GT-R и BMW 8 Series, кроссоверов Audi и Infiniti.

Автопроизводители постоянно обновляют свои линейки. Ежегодно появляются десятки новых авто, однако многие модели прекращают выпускать. Фокус расскажет об известных автомобилях, снятых с производства в 2025 году.

Acura

Acura TLX Фото: Honda

Acura отказалась от двух моделей. В июле прекратили выпускать седан Acura TLX и новое его поколение не планируется. Причина — низкий спрос на авто этого класса: если в 2015 году продали 47 000 Acura TLX, то в 2024 — всего 7500.

Acura ZDX Фото: Honda

А вот электрокроссовер Acura ZDX продержался на рынке всего полтора года. Модель на платформе Ultium от Cadillac Lyriq не смогла стать популярной — за первое полугодие приобрели всего 9 тыс. авто. Своеобразной заменой ZDX станет новый электромобиль Acura RSX.

Audi

Audi Q8 e-tron Фото: Audi

В феврале прекратили собирать электрокроссовер Audi Q8 e-tron. Модель представили в 2022 году, однако в ее основе лежит Audi e-tron 2018 года, построенный на устаревшей платформе MLB от бензиновых моделей. К тому же, предприятие в Брюсселе, где производили Audi Q8 e-tron, закрыли.

BMW

BMW X4 Фото: BMW

Купе-кроссовер BMW X4 прекратили производить в ноябре. Он так и не стал настолько популярным, как старший брат BMW X6. К тому же, в линейке немецкой марки появился более новый купе-кроссовер BMW X2, который частично заменил X4.

BMW 8-й серии Фото: BMW

Купе BMW 8 Series уже сняли с производства, а вскоре такая же участь ждет версии модели в кузовах кабриолет и седан (Gran Coupe). Причиной также является невысокий спрос.

Ford

Ford Focus Фото: Ford

15 ноября с конвейера сошел последний Ford Focus. Знаменитая компактная модель за 27 лет разошлась тиражом в 12 миллионов экземпляров. Ford Focus оставался популярным, однако был менее прибыльным, чем кроссоверы и пикапы, на которые в Ford решили сделать ставку. На смену Focus придет новый компактный кроссовер Ford Bronco.

Infiniti

Infiniti QX50 Фото: Infiniti

Кроссовер Infiniti QX50 и его купеобразный собрат QX55 сняты с производства. Премиальный бренд Nissan проводит реорганизацию своей линейки и на смену этим кроссоверам вскоре придут новые модели, однако они будут крупнее и несколько дороже. В частности, анонсирован купе-кроссовер Infiniti QX65.

Kia

Kia Soul Фото: Kia

В октябре закончилось производство Kia Soul. Оригинальный молодежный кроссовер начал терять популярность: если в 2015 году продали 200 тыс. авто, то в 2024 — лишь 54 тыс. Всего с 2009 года собрали 1,5 миллиона Kia Soul трех поколений. На смену электрическому Soul придет кроссовер Kia EV2.

Lexus

Lexus RC Фото: Lexus

Купе Lexus RC прекратили выпускать в ноябре. Жизненный цикл модели подошел к концу, ведь она производится с 2014 года. Новое его поколение не планируется, поскольку невысокий уровень продаж подобных авто не позволяет компенсировать затраты на разработку.

Nissan

Nissan GT-R выпускали 18 лет Фото: Nissan

2025 год стал последним для культового купе Nissan GT-R. Финальный экземпляр модели выпустили в августе. Спортивное авто было настоящим долгожителем, ведь его производили с 2007 года. Конечно, его постоянно дорабатывали и мощность выросла с 480 до 600 сил, однако возраст уже начал давать о себе знать. Преемник Nissan GT-R должен появиться и, скорее всего, будет электрическим.

Subaru

Subaru Legacy прекратили производить в сентябре Фото: Subaru

Флагманский седан Subaru Legacy покинул конвейер в сентябре. Его выпускали с 1989 года и собрали 1,4 миллиона авто семи поколений. Впрочем, сейчас большие седаны проигрывают конкуренцию кроссоверам и именно на модели повышенной проходимости ставит Subaru. Побратим Legacy, Subaru Outback, уже превратился из универсала в кроссовер.

Tatra

Tatra T815 Фото: auto.cz

В феврале сняли с производства Tatra T815. Знаменитый грузовик выпускался с 1983 года и всего собрали 158 тыс. авто, многие из которых попали в Украину. Tatra T815 имеет нетипичную конструкцию с хребтовой рамой и дизелями с воздушным охлаждением. Грузовик шесть раз выигрывал ралли "Дакар".

Volvo

Последний Volvo V90 Фото: Volvo

Volvo постепенно будет отказываться от своих знаменитых универсалов в пользу более популярных кроссоверов. Семейный Volvo V90 уже сняли с производства в октябре, хотя родственный седан S90 остается на рынке и даже прошел обновление.

