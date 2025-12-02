Самый дешевый электрокроссовер Kia показали до премьеры (фото)

Опубликованы официальные тизеры Kia EV2. Недорогой электрокроссовер стоимостью до 30 000 евро будет иметь запас хода 375 км.

Новый Kia EV2 презентуют 9 января на автошоу в Брюсселе, а вскоре после этого в Словакии стартует производство модели. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электрокар стоит до 30 000 евро Фото: Kia

На изображениях можно разглядеть силуэт Kia EV2 с высоким капотом и вертикальными задними стойками. Также привлекают внимание тоненькие вертикальные фары и фонари. Судя по тизерам, электрокроссовер не слишком изменится по сравнению с предсерийным концептом.

Запас хода Kia EV2 достигнет 375 км Фото: Kia

Электромобиль Kia EV2 построят на модульной платформе E-GMP, как и другие современные электрокары марки. Компоновка салона будет такой же, как у старшего Kia EV3 — с тремя экранами на передней панели.

Именно электрокроссовер Kia EV3 станет донором 204-сильной установки, а позже может появиться и более мощная полноприводная версия. Авто оснастят батареей емкостью 58,3 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 375 км.

Концепт Kia EV2 Фото: Kia

В отличие от старшего брата, дешевый электромобиль Kia EV2 будет иметь 400-вольтовое (а не 800-вольтовое) электрооборудование. Зато появится двунаправленная зарядка V2L — это позволит питать электроприборы.

Цена Kia EV2 2026 в ЕС составит менее 30 000 евро, то есть это будет самый доступный электрокроссовер южнокорейского бренда.

