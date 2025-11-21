Стильный флагман: представлен самый большой семейный кроссовер Kia Telluride (фото, видео)

Большой кроссовер Kia Telluride сменил поколение. Он стал крупнее и современнее, а также впервые получил гибридную версию.

Новый Kia Telluride второй генерации презентовали на автошоу в Лос-Анджелесе. Продажи модели стартуют в первом квартале 2026 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер Kia Telluride стал более выразительным на вид. В дизайне теперь преобладают более плавные линии, а дверные ручки стали выдвижными. Широкая решетка радиатора сочетается с вертикальными диодными фарами. К тому же, авто подросло до 5060 мм в длину при колесной базе 2970 мм.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Kia

Также показали вариант повышенной проходимости Kia Telluride X-Pro с другой решеткой радиатора, более массивными бамперами, пластиковым обвесом и внедорожными шинами. Клиренс авто составляет 230 мм.

Внедорожный Kia Telluride X-Pro Фото: Kia

В салоне Kia Telluride улучшили отделку и в топовых версиях появилось натуральное дерево. На передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея. В мультимедийную систему встроили Youtube и Netflix.

Как и прежде, кроссовер Kia Telluride предлагается в версиях на 7 и 8 мест. Объем багажника составляет 631-2461 л.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана Фото: Kia

Подогрев доступен для всех трех рядов сидений, а электропривод и вентиляция — для первых двух. Передние кресла можно дополнить массажем. Среди других опций — доступ в салон со смартфона, проекция на лобовое стекло и акустика Meridian с 14 динамиками.

Кроссовер предлагают в версиях на 7 и 8 мест Фото: Kia

Новый Kia Telluride предлагают исключительно в 2,5-литровых четырехцилиндровых версиях. Чисто бензиновый вариант развивает 274 л. с., а гибрид — 329 л. с. В последнем случае средний расход топлива составляет 6,7 л на 100 км. Можно выбрать передний или полный привод, а в варианте X-Pro установили электронный задний дифференциал.

