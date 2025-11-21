Стильний флагман: представлено найбільший сімейний кросовер Kia Telluride (фото, відео)

Великий кросовер Kia Telluride змінив покоління. Він став більшим і сучаснішим, а також вперше отримав гібридну версію.

Новий Kia Telluride другої генерації презентували на автошоу в Лос-Анджелесі. Продажі моделі стартують у першому кварталі 2026 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер Kia Telluride став виразнішим на вигляд. У дизайні тепер переважають більш плавні лінії, а дверні ручки стали висувними. Широка решітка радіатора поєднується з вертикальними діодними фарами. До того ж, авто підросло до 5060 мм завдовжки при колісній базі 2970 мм.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Kia

Також показали варіант підвищеної прохідності Kia Telluride X-Pro з іншою решіткою радіатора, масивнішими бамперами, пластиковим обвісом і позашляховими шинами. Кліренс авто становить 230 мм.

Відео дня

Позашляховий Kia Telluride X-Pro Фото: Kia

У салоні Kia Telluride покращили оздоблення і в топових версіях з'явилося натуральне дерево. На передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї. У мультимедійну систему вбудували Youtube і Netflix.

Важливо

Новий електромобіль Kia показав рекордний запас ходу в реальних умовах (фото)

Як і раніше, кросовер Kia Telluride пропонують у версіях на 7 і 8 місць. Об'єм багажника становить 631-2461 л.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових екрани Фото: Kia

Підігрів доступний для всіх трьох рядів сидінь, а електропривід і вентиляція — для перших двох. Передні крісла можна доповнити масажем. Серед інших опцій — доступ до салону зі смартфона, проекція на лобове скло та акустика Meridian з 14 динаміками.

Кросовер пропонують у версіях на 7 та 8 місць Фото: Kia

Новий Kia Telluride пропонують виключно у 2,5-літрових чотирициліндрових версіях. Чисто бензиновий варіант розвиває 274 к. с., а гібрид — 329 к. с. В останньому випадку середня витрата пального становить 6,7 л на 100 км. Можна обрати передній або повний привід, а у варіанті X-Pro встановили електронний задній диференціал.

До речі, на нещодавно презентували найбільший кросовер Nissan.

Також Фокус розповідав про новий електрокар Porsche Cayenne 2026.