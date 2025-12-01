Младший брат Sportage: новый доступный кроссовер Kia показали до презентации (фото)
Опубликованы официальные фото Kia Seltos второго поколения. Недорогой кроссовер претерпит радикальные изменения.
Новый Kia Seltos презентуют 10 декабря в Южной Корее, а его продажи стартуют в начале 2026 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
На тизерах видно, что кроссовер Kia Seltos 2026 кардинально изменится внешне и будет выдержан в новом фирменном стиле Opposites United. Он очень похож на электрокар Kia EV3 и старшего брата — обновленный Kia Sportage.
В дизайне Kia Seltos 2026 станет больше граней. Внимание к себе привлекают широкая решетка радиатора, выдвижные дверные ручки, тоненькие светодиодные фары и фонари. Также видно, что авто подросло в размерах.
Салон Kia Seltos 2026 не показали, однако известно, что на передней панели установят два дисплея, а часть переключателей станут сенсорными.
Ожидается, что новый кроссовер Kia Seltos сохранит часть двигателей предшественника. На данный момент модель на разных рынках предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,5 л (115-160 л. с.) 1,6 л (123-198 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), а также с турбодизелями объемом 1,5 л (116 л. с.) и 1,6 л (136 л. с.). Есть версии с передним и полным приводом.
