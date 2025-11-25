Kia презентовала яркий электрокроссовер для серьезного бездорожья (фото)

Линейку Kia EV5 вскоре пополнит внедорожный вариант. Электрокроссовер отличается брутальным дизайном и нестандартным интерьером.

Предвестником новой модели является концепт Kia EV5 Weekender, который презентовали на автосалоне в Гуанжчоу. Об электрокаре рассказали на официальном сайте Kia.

Электрокар получил массивный обвес, внедорожные шины и багажник на крыше Фото: Kia

Новый Kia EV5 Weekender выглядит ярче и агрессивнее, чем стандартная модель. Электрокроссовер получил массивный пластиковый обвес, внедорожные шины и особый декор. Также появились дополнительная оптика и багажник на крыше. Днище получило усиленную защиту, а клиренс электромобиля существенно увеличили.

Салон Kia EV5 Weekender отделали алькантарой с ярко-желтыми вставками. Установлен новый скошенный руль и большой центральный тачскрин. Кроме того, добавили специальные крепления и рейлинги на потолке для подстаканников и различных гаджетов.

В салоне установили широкий дисплей Фото: Kia

Характеристики Kia EV5 Weekender не раскрывают. Для справки: стандартный электрокроссовер в полноприводном исполнении оснащен 313-сильной двухмоторной установкой с батареей емкостью 88 кВт∙ч. Запас хода Kia EV5 достигает 500 км.

