Kia презентувала яскравий електрокросовер для серйозного бездоріжжя (фото)
Лінійку Kia EV5 невдовзі поповнить позашляховий варіант. Електрокросовер вирізняється брутальним дизайном і нестандартним інтер'єром.
Провісником нової моделі є концепт Kia EV5 Weekender, який презентували на автосалоні в Гуанжчоу. Про електрокар розповіли на офіційному сайті Kia.
Новий Kia EV5 Weekender має яскравіший та агресивніший вигляд, ніж стандартна модель. Електрокросовер отримав масивний пластиковий обвіс, позашляхові шини і особливий декор. Також з’явилися додаткова оптика і багажник на даху. Днище отримало посилений захист, а кліренс електромобіля суттєво збільшили.Важливо
Салон Kia EV5 Weekender оздобили алькантарою з яскраво-жовтими вставками. Встановлено нове скошене кермо та великий центральний тачскрін. Крім того, додали спеціальні кріплення та рейлінги на стелі для підсклянників та різноманітних гаджетів.
Характеристики Kia EV5 Weekender не розкривають. Для довідки: стандартний електрокросовер у повнопривідному виконанні оснащений 313-сильною двомоторною установкою з батареєю ємністю 88 кВт∙год. Запас ходу Kia EV5 сягає 500 км.
До речі, нещодавно дебютував флагманський кросовер Kia Telluride другого покоління.
