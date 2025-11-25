Kia презентувала яскравий електрокросовер для серйозного бездоріжжя (фото)

Лінійку Kia EV5 невдовзі поповнить позашляховий варіант. Електрокросовер вирізняється брутальним дизайном і нестандартним інтер'єром.

Провісником нової моделі є концепт Kia EV5 Weekender, який презентували на автосалоні в Гуанжчоу. Про електрокар розповіли на офіційному сайті Kia.

Електрокар отримав масивний обвіс, позашляхові шини і багажник на даху Фото: Kia

Новий Kia EV5 Weekender має яскравіший та агресивніший вигляд, ніж стандартна модель. Електрокросовер отримав масивний пластиковий обвіс, позашляхові шини і особливий декор. Також з’явилися додаткова оптика і багажник на даху. Днище отримало посилений захист, а кліренс електромобіля суттєво збільшили.

Салон Kia EV5 Weekender оздобили алькантарою з яскраво-жовтими вставками. Встановлено нове скошене кермо та великий центральний тачскрін. Крім того, додали спеціальні кріплення та рейлінги на стелі для підсклянників та різноманітних гаджетів.

У салоні встановили широкий дисплей Фото: Kia

Характеристики Kia EV5 Weekender не розкривають. Для довідки: стандартний електрокросовер у повнопривідному виконанні оснащений 313-сильною двомоторною установкою з батареєю ємністю 88 кВт∙год. Запас ходу Kia EV5 сягає 500 км.

До речі, нещодавно дебютував флагманський кросовер Kia Telluride другого покоління.

Також Фокус розповідав про недорогий кросовер Volkswagen за $34 000.