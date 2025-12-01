Молодший брат Sportage: новий доступний кросовер Kia показали до презентації (фото)
Опубліковано офіційні фото Kia Seltos другого покоління. Недорогий кросовер зазнає радикальних змін.
Новий Kia Seltos презентують 10 грудня у Південній Кореї, а його продажі стартують на початку 2026 року. Про це повідомляється на сайті автовиробника.
На тизерах видно, що кросовер Kia Seltos 2026 кардинально зміниться зовні і буде витриманий у новому фірмовому стилі Opposites United. Він дуже схожий на електрокар Kia EV3 та старшого брата — оновлений Kia Sportage.
У дизайні Kia Seltos 2026 стане більше граней. Увагу до себе привертають широка решітка радіатора, висувні дверні ручки, тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Також видно, що авто підросло в розмірах.
Салон Kia Seltos 2026 не показали, проте відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї, а частина перемикачів стануть сенсорними.
Очікується, що новий кросовер Kia Seltos збереже частину двигунів попередника. Наразі модель на різних ринках пропонують із бензиновими моторами об’ємом 1,5 л (115-160 к. с.) 1,6 л (123-198 к. с.) і 2,0 л (150 к. с.), а також із турбодизелями об’ємом 1,5 л (116 к. с.) і 1,6 л (136 к. с.). Є версії з переднім і повним приводом.
