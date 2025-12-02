Найдешевший електрокросовер Kia показали до прем'єри (фото)

Опубліковано офіційні тизери Kia EV2. Недорогий електрокросовер вартістю до 30 000 євро матиме запас ходу 375 км.

Новий Kia EV2 презентують 9 січня на автошоу в Брюсселі, а невдовзі після цього у Словаччині стартує виробництво моделі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Електрокар коштує до 30 000 євро Фото: Kia

На зображеннях можна розгледіти силует Kia EV2 із високим капотом та вертикальними задніми стійками. Також привертають увагу тоненькі вертикальні фари та ліхтарі. Судячи з тизерів, електрокросовер не надто зміниться порівняно з передсерійним концептом.

Запас ходу Kia EV2 сягне 375 км Фото: Kia

Електромобіль Kia EV2 збудують на модульній платформі E-GMP, як і інші сучасні електрокари марки. Компонування салону буде таким самим, як у старшого Kia EV3 – із трьома екранами на передній панелі.

Саме електрокросовер Kia EV3 стане донором 204-сильної установки, а пізніше може з’явитися і потужніша повнопривідна версія. Авто оснастять батареєю ємністю 58,3 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 375 км.

Концепт Kia EV2 Фото: Kia

На відміну від старшого брата, дешевий електромобіль Kia EV2 матиме 400-вольтне (а не 800-вольтне) електрообладнання. Зате з’явиться двонаправлена зарядка V2L – це дозволятиме живлення електроприладів.

Ціна Kia EV2 2026 в ЄС складе менш ніж 30 000 євро, тобто це буде найдоступніший електрокросовер південнокорейського бренду.

