В Украине появился новейший электрический кроссовер BMW с оригинальным дизайном (фото)

Кроссовер BMW X2 кардинально изменился внешне и стал более современным внутри. Вместе с бензиновыми и дизельными версиями теперь предлагается и электрокар iX2.

Related video

На украинский рынок вышел новый BMW X2 второго поколения. Один из первых кроссоверов заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый BMW X2 кардинально изменился внешне, ведь стал купе-кроссовером с покатой крышей и заостренной задней частью. В дизайне преобладают рубленые линии. Модель частично заменит старшего BMW X4 (его снимут с производства) и поэтому подросла сразу на 20 см — до 4,55 м в длину.

Важно

Большие перемены: представлен новый BMW M5 2025 (фото, видео)

В салоне BMW X2 на передней панели установили изогнутый двухсекционный дисплей. Многие детали интерьера позаимствовали у родственного BMW X1.

Цена BMW X2 в Украине стартует с 1 544 637 гривен. Кроссовер предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л.с.) и 2,0 л (300 л.с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 163 л.с. Появился и электромобиль BMW iX2.

В салоне установили двухсекционный дисплей Фото: BMW

Именно кроссовер BMW iX2 и сфотографировали в Киеве. Он дороже (от 1 938 883 грн) и доступен в версиях на 204 и 313 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает от 5,6 до 8,6 с. Все BMW iX2 оснащены батареей на 64,8 кВт∙ч, а запас хода составляет 417-478 км.

Кстати, недавно в Киеве заметили сверхскоростной BMW Alpina за $190 000.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли электрокар от Geely и Volvo.