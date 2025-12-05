BMW X4, Ford Focus і Nissan GT-R: які відомі авто припинили випускати у 2025 році (фото)

У 2025 році конвеєр покинули чимало знаменитих моделей. Припинили виробництво масового Ford Focus, спортивних Nissan GT-R і BMW 8 Series, кросоверів Audi та Infiniti.

Автовиробники постійно оновлюють свої лінійки. Щороку з’являються десятки нових авто, проте чимало моделей припиняють випускати. Фокус розповість про відомі автомобілі, зняті з виробництва у 2025 році.

Acura

Acura TLX Фото: Honda

Acura відмовилася від двох моделей. У липні припинили випускати седан Acura TLX і нове його покоління не планується. Причина – низький попит на авто цього класу: якщо в 2015 році продали 47 000 Acura TLX, то в 2024 – лише 7500.

Acura ZDX Фото: Honda

А от електрокросовер Acura ZDX протримався на ринку всього півтора року. Модель на платформі Ultium від Cadillac Lyriq не змогла стати популярною – за перше півріччя придбали всього 9 тис. авто. Своєрідною заміною ZDX стане новий електромобіль Acura RSX.

Audi

Audi Q8 e-tron Фото: Audi

У лютому припинили збирати електрокросовер Audi Q8 e-tron. Модель представили в 2022 році, проте в її основі лежить Audi e-tron 2018 року, збудований на застарілій платформі MLB від бензинових моделей. До того ж, підприємство в Брюсселі, де виготовляли Audi Q8 e-tron, закрили.

BMW

BMW X4 Фото: BMW

Купе-кросовер BMW X4 припинили виробляти в листопаді. Він так і не став настільки популярним, як старший брат BMW X6. До того ж, у лінійці німецької марки з’явився новіший купе-кросовер BMW X2, який частково замінив X4.

BMW 8 Series Фото: BMW

Купе BMW 8 Series вже зняли з виробництва, а невдовзі така ж доля чекає на версії моделі в кузовах кабріолет та седан (Gran Coupe). Причиною також є невисокий попит.

Ford

Ford Focus Фото: Ford

15 листопада з конвеєра зійшов останній Ford Focus. Знаменита компактна модель за 27 років розійшлася накладом у 12 мільйонів екземплярів. Ford Focus залишався популярним, проте був менш прибутковим, аніж кросовери та пікапи, на які в Ford вирішили зробити ставку. На зміну Focus прийде новий компактний кросовер Ford Bronco.

Infiniti

Infiniti QX50 Фото: Infiniti

Кросовер Infiniti QX50 та його купеподібний побратим QX55 зняли з виробництва. Преміальний бренд Nissan проводить реорганізацію своєї лінійки і на зміну цим кросоверам невдовзі прийдуть нові моделі, проте вони будуть більшими і дещо дорожчими. Зокрема, анонсовано купе-кросовер Infiniti QX65.

Kia

Kia Soul Фото: Kia

У жовтні закінчилося виробництво Kia Soul. Оригінальний молодіжний кросовер почав втрачати популярність: якщо в 2015 році продали 200 тис. авто, то в 2024 – лише 54 тис. Усього з 2009 року зібрали 1,5 мільйона Kia Soul трьох поколінь. На зміну електричному Soul прийде кросовер Kia EV2.

Lexus

Lexus RC Фото: Lexus

Купе Lexus RC припинили випускати в листопаді. Життєвий цикл моделі добіг кінця, адже її виготовляють із 2014 року. Нове його покоління не планується, оскільки невисокий рівень продажів подібних авто не дозволяє компенсувати затрати на розробку.

Nissan

Nissan GT-R випускали 18 років Фото: Nissan

2025 рік став останнім для культового купе Nissan GT-R. Фінальний екземпляр моделі випустили в серпні. Спортивне авто було справжнім довгожителем, адже його виробляли із 2007 року. Звісно, його постійно доопрацьовували і потужність зросла із 480 до 600 сил, проте вік уже почав даватися взнаки. Наступник Nissan GT-R повинен з’явитися і, скоріше всього, буде електричним.

Subaru

Subaru Legacy припинили виробляти у вересні Фото: Subaru

Флагманський седан Subaru Legacy покинув конвеєр у вересні. Його випускали із 1989 року і зібрали 1,4 мільйона авто семи поколінь. Утім, зараз великі седани програють конкуренцію кросоверам і саме на моделі підвищеної прохідності ставить Subaru. Побратим Legacy, Subaru Outback, вже перетворився з універсала на кросовер.

Tatra

Tatra T815 Фото: auto.cz

У лютому зняли з виробництва Tatra T815. Знамениту вантажівку випускали з 1983 року і всього зібрали 158 тис. авто, чимало з яких потрапили до України. Tatra T815 має нетипову конструкцію з хребтовою рамою та дизелями з повітряним охолодженням. Вантажівка шість раз вигравала ралі "Дакар".

Volvo

Останній Volvo V90 Фото: Volvo

Volvo поступово відмовлятиметься від своїх знаменитих універсалів на користь більш популярних кросоверів. Сімейний Volvo V90 вже зняли з виробництва в жовтні, хоча споріднений седан S90 залишається на ринку і навіть пройшов оновлення.

