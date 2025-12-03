Новий Ford Bronco йде в Європу і стане наступником Focus (фото)

Лінійку Ford Bronco розширить нова модель для Європи. Компактний електрифікований кросовер стане наступником Focus.

Новий Ford Bronco дебютує у 2027 році та буде електрифікованим. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

Модель не матиме нічого спільного із рамним позашляховиком Ford Bronco. Це буде невеликий кросовер на платформі C2 від Ford Kuga/Escape – аналог північноамериканського Ford Bronco Sport.

Ford Bronco Sport Фото: Ford

Кросовер Ford Bronco займе нішу між моделями Puma і Kuga та певною мірою замінить Ford Focus, який нещодавно зняли з виробництва. Його виготовлятимуть на підприємстві в іспанській Валенсії, де наразі збирають і Ford Kuga. Конкурентом моделі стане новий Jeep Renegade.

Як і всі Ford Bronco, нова модель вирізнятиметься брутальним кутастим дизайном із двооб’ємним силуетом, високим капотом та розширеними крилами. Авто матиме високий кліренс та буде доступне з позашляховими шинами.

Відомо, що новий кросовер Ford Bronco запропонують в електрифікованих версіях. Модель дебютує у плагін-гібридному виконанні, а пізніше можуть з’явитися гібрид і навіть електрична модифікація.

