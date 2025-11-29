Представлено новий Ford Mondeo 2026: як змінився сімейний седан (фото)

У Китаї презентували новий Ford Mondeo. Великий сімейний седан пропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 288 сил.

Седан Ford Mondeo 2026 надійде в продаж на китайському ринку за ціною від 150 000 до 230 000 юанів ($21 200 – 32 500). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан пропонують у бензиновому та гібридному виконанні Фото: Ford

Ford Mondeo та його брат-близнюк Fusion не продаються в Європі та США, проте модель не зникла, адже в Китаї на підприємстві Changan Ford виробляють нове, п’яте, покоління моделі. Саме воно і пройшло планову модернізацію.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей Фото: carscoops.com

Новий Ford Mondeo зберігає обтічний дизайн із висувними дверними ручками. Оновлена модель пізнається за збільшеною решіткою радіатора та розкосими фарами. Крім того, освіжили бампери та ліхтарі.

Важливо

У салоні залишили дисплей на всю ширину передньої панелі, але мультимедійна система нова. Також замінили перемикачі клімату та встановили нову дворівневу центральну консоль із бездротовими зарядками для смартфонів.

Ford Mondeo отримав нову центральну консоль Фото: Ford

Двигуни Ford Mondeo 2026 стали потужнішими. 1,5-літровий турбомотор тепер розвиває 196 к. с., 2,0-літрова турбочетвірка – 261 к. с., а гібридна установка – 288 сил. Бензинові версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а гібрид – варіатором.

