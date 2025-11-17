Масовий Ford Focus зняли з виробництва: що запропонують йому на зміну (фото)

Популярний Ford Focus покинув конвеєр після 27 років виробництва. Йому готують наступника, проте він буде кардинально іншим.

Останній Ford Focus випустили на підприємстві в німецькому місті Саарлуї 15 листопада. Про це повідомляє видання Autocar.

Припинення виробництва Ford Focus анонсували ще в 2022 році навіть попри те, що попит на модель на європейському ринку був доволі високим. Зокрема, в 2024 році продали 85 тис. авто, а в 2023 — понад 100 тис.

Перший Ford Focus дебютував у 1998 році Фото: Ford

Причина відмови від Focus — нова стратегія Ford, яка робить ставку на кросовери і пікапи, оскільки вони мають вищу рентабельність, аніж компактні хетчбеки. Раніше саме з цієї причини зняли з виробництва і молодший Ford Fiesta.

Саме невеликий кросовер очікується на заміну Ford Focus, проте наразі не відомо, чи він збереже назву. Зазначається, що він займе нішу між Ford Puma і Kuga та буде доступний в гібридних і електричних версіях.

Нагадаємо, що Ford Focus дебютував у 1998 році та прийшов на зміну Escort. Це одна з наймасовіших моделей марки – за 27 років випустили понад 12 мільйонів авто чотирьох поколінь.

