Темна конячка: в Україні з'явився новітній заряджений Ford Mustang на 500 сил (фото)

В Україну привезли новий Ford Mustang у зарядженому виконанні Dark Horse. Спорткар із 500-сильним V8 здатен розігнатися до сотні за 4,1 с.

Ford Mustang Dark Horse ("Темна коняка") — нова версія легендарної моделі, яка з’явилася тільки в нинішньому її поколінні. Її випускають із 2024 року. Фото спорткара опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Купе отримало обвіс і антикрило Фото: luxurycars.ukraine

Купе Ford Mustang 2025 у виконанні Dark Horse оснащене 5,0-літровим V8, який розвиває 500 к. с. та 567 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

У салоні встановили спортивні крісла Recaro Фото: luxurycars.ukraine

Крім того, новий Ford Mustang Dark Horse отримав самоблокувальний диференціал Torsen, покращені гальма Brembo та спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами.

Відрізнити варіант Dark Horse від Ford Mustang 2025 можна за обвісом, антикрилом та 19-дюймовими дисками. До того ж, спорткар вирізняється чорним декором, а його оптика тонована.

Авто оснастили 500-сильним V8 Фото: luxurycars.ukraine

У салоні встановили спортивні сидіння Recaro, а комплектацію поповнила потужна акустика Bang&Olufsen. Ціна Ford Mustang Dark Horse в США наразі стартує з 64 тисяч доларів.

