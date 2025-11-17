Темная лошадка: в Украине появился новейший заряженный Ford Mustang на 500 сил (фото)

В Украину привезли новый Ford Mustang в заряженном исполнении Dark Horse. Спорткар с 500-сильным V8 способен разогнаться до сотни за 4,1 с.

Ford Mustang Dark Horse ("Темная лошадка") — новая версия легендарной модели, которая появилась только в нынешнем ее поколении. Она выпускается с 2024 года. Фото спорткара опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Купе получило обвес и антикрыло Фото: luxurycars.ukraine

Купе Ford Mustang 2025 в исполнении Dark Horse оснащено 5,0-литровым V8, который развивает 500 л. с. и 567 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

В салоне установили спортивные кресла Recaro Фото: luxurycars.ukraine

Кроме того, новый Ford Mustang Dark Horse получил самоблокирующийся дифференциал Torsen, улучшенные тормоза Brembo и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами.

Відео дня

Важно

В Украине заметили эксклюзивный суперкар Ford GT за $800 000: их существует всего 343 (фото)

Отличить вариант Dark Horse от Ford Mustang 2025 можно по обвесу, антикрылу и 19-дюймовым дискам. К тому же, спорткар отличается черным декором, а его оптика тонирована.

Авто оснастили 500-сильным V8 Фото: luxurycars.ukraine

В салоне установили спортивные сиденья Recaro, а комплектацию пополнила мощная акустика Bang&Olufsen. Цена Ford Mustang Dark Horse в США на данный момент стартует с 64 тысяч долларов.

Кстати, недавно в столице заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х со знаменитой рядной шестеркой

Также Фокус писал, что в Киеве засветился заряженный Audi с двигателем от суперкара.