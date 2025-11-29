Представлен новый Ford Mondeo 2026: как изменился семейный седан (фото)

В Китае презентовали новый Ford Mondeo. Большой семейный седан предлагается в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 288 сил.

Седан Ford Mondeo 2026 поступит в продажу на китайском рынке по цене от 150 000 до 230 000 юаней ($21 200 — 32 500). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан предлагают в бензиновом и гибридном исполнении Фото: Ford

Ford Mondeo и его брат-близнец Fusion не продаются в Европе и США, однако модель не исчезла, ведь в Китае на предприятии Changan Ford производят новое, пятое, поколение модели. Именно оно и прошло плановую модернизацию.

На всю ширину передней панели растянут дисплей Фото: carscoops.com

Новый Ford Mondeo сохраняет обтекаемый дизайн с выдвижными дверными ручками. Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и раскосым фарам. Кроме того, освежили бамперы и фонари.

В салоне оставили дисплей на всю ширину передней панели, но мультимедийная система новая. Также заменили переключатели климата и установили новую двухуровневую центральную консоль с беспроводными зарядками для смартфонов.

Ford Mondeo получил новую центральную консоль Фото: Ford

Двигатели Ford Mondeo 2026 стали мощнее. 1,5-литровый турбомотор теперь развивает 196 л. с., 2,0-литровая турбочетверка — 261 л. с., а гибридная установка — 288 сил. Бензиновые версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а гибрид — вариатором.

