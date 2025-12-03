Новый Ford Bronco идет в Европу и станет преемником Focus (фото)

Линейку Ford Bronco расширит новая модель для Европы. Компактный электрифицированный кроссовер станет преемником Focus.

Новый Ford Bronco дебютирует в 2027 году и будет электрифицированным. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Модель не будет иметь ничего общего с рамным внедорожником Ford Bronco. Это будет небольшой кроссовер на платформе C2 от Ford Kuga/Escape — аналог североамериканского Ford Bronco Sport.

Ford Bronco Sport Фото: Ford

Кроссовер Ford Bronco займет нишу между моделями Puma и Kuga и в определенной степени заменит Ford Focus, который недавно сняли с производства. Его будут производить на предприятии в испанской Валенсии, где сейчас собирают и Ford Kuga. Конкурентом модели станет новый Jeep Renegade.

Как и все Ford Bronco, новая модель будет отличаться брутальным угловатым дизайном с двухобъемным силуэтом, высоким капотом и расширенными крыльями. Авто будет иметь высокий клиренс и будет доступно с внедорожными шинами.

Известно, что новый кроссовер Ford Bronco предложат в электрифицированных версиях. Модель дебютирует в плагин-гибридном исполнении, а позже могут появиться гибрид и даже электрическая модификация.

Кстати, в производство возвращают знаменитый классический Ford 30-х годов.

Также Фокус рассказывал о новом седане Ford Mondeo 2026 года.