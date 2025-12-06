Легендарный суперкар Джеймса Бонда возвращают в производство спустя полвека (фото)

Суперкар Lotus Esprit S1 возвращается на рынок. Возрожденное спортивное авто 70-х оснащено 400-сильным V8 твин-турбо и развивает более 280 км/ч.

Купе Lotus Esprit первого поколения будет производить в Великобритании небольшая компания Encor. К 50-летию модели в 2026 году планируют изготовить 50 авто стоимостью 430 000 фунтов стерлингов ($573 000). Об этом сообщает издание Autocar.

Суперкар получил диодную оптику

Lotus Esprit 1976 года возродили и осовременили. Клиновидный дизайн авторства знаменитого стилиста Джорджетто Джуджаро постарались оставить аутентичным и установили лишь современную диодную оптику и более крупные колесные диски.

В салоне установили два дисплея

Впрочем, все кузовные панели полностью новые и изготовлены из карбона. Благодаря этому суперкар Lotus Esprit весит всего 1200 кг.

Авто сохранило аутентичный клиновидный дизайн

Салон Lotus Esprit S1 отделали кожей, карбоном, а также типичной для 70-х клетчатой тканью. Суперкар получил цифровой щиток приборов и портретный тачскрин.

Суперкар оснащен 400-сильным V8

3,5-литровый V8 твин-турбо позаимствовали у более нового Lotus Esprit S4 и доработали. Мощность выросла до 400 л. с. при 6200 об/мин, а пиковый крутящий момент увеличили до 475 Н∙м при 5000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Lotus Esprit S1 1976 года Фото: Lotus

5-ступенчатая механическая КПП осталась оригинальной, а вот подвеску доработали. Кроме того, установили увеличенные тормоза.

Напомним, что суперкар Lotus Esprit первого поколения выпускался с 1976 по 1988 год. Купе комплектовали двигателями мощностью от 160 до 218 л. с.

Lotus Esprit Джеймса Бонда превращался в подводную лодку Фото: Wikipedia

Lotus Esprit прославился в фильмах о Джеймсе Бонде, причем в киноленте "Шпион, который меня любил" он превращался в подводную лодку. Сейчас именно это авто агента 007 хранится в коллекции Илона Маска.

Кстати, в производство возвращают и культовый спортивный Ford 30-х годов.

