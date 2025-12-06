Підтримайте нас RU
Легендарний суперкар Джеймса Бонда повертають у виробництво через пів сторіччя (фото)

Lotus Esprit
Lotus Esprit 1976 року повертають у виробництво

Суперкар Lotus Esprit S1 повертається на ринок. Відроджене спортивне авто 70-х оснащене 400-сильним V8 твін-турбо і розвиває понад 280 км/год.

Купе Lotus Esprit першого покоління вироблятиме у Великій Британії невелика компанія Encor. До 50-річчя моделі у 2026 році планують виготовити 50 авто вартістю 430 000 фунтів стерлінгів ($573 000). Про це повідомляє видання Autocar.

Новий Lotus Esprit
Суперкар отримав діодну оптику

Lotus Esprit 1976 року відродили та осучаснили. Клиноподібний дизайн авторства знаменитого стиліста Джорджетто Джуджаро намагалися залишити автентичним і встановили лише сучасну діодну оптику та більші колісні диски.

Салон Lotus Esprit S1
У салоні встановили два дисплеї

Утім, усі кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Завдяки цьому суперкар Lotus Esprit важить лише 1200 кг.

Lotus Esprit
Авто зберегло автентичний клиноподібний дизайн

Салон Lotus Esprit S1 оздобили шкірою, карбоном, а також типовою для 70-х картатою тканиною. Суперкар отримав цифровий щиток приладів та портретний тачскрін.

Відео дня
двигун Lotus V8
Суперкар оснащений 400-сильним V8

3,5-літровий V8 твін-турбо запозичили в новішого Lotus Esprit S4 та доопрацювали. Потужність зросла до 400 к. с. при 6200 об/хв, а піковий крутний момент збільшили до 475 Н∙м при 5000 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

Lotus Esprit S1
Lotus Esprit S1 1976 року
Фото: Lotus

5-ступінчаста механічна КПП залишилася оригінальною, а от підвіску доопрацювали. Крім того, встановили збільшені гальма.

Нагадаємо, що суперкар Lotus Esprit першого покоління випускали з 1976 по 1988 рік. Купе комплектували двигунами потужністю від 160 до 218 к. с.

Lotus Esprit Джеймса Бонда
Lotus Esprit Джеймса Бонда перетворювався на підводний човен
Фото: Wikipedia

Lotus Esprit прославився у фільмах про Джеймса Бонда, причому у кінострічці "Шпигун, який мене кохав" він перетворювався на підводний човен. Зараз саме це авто агента 007 зберігається в колекції Ілона Маска.

До речі, у виробництво повертають і культовий спортивний Ford 30-х років.

