Легендарний суперкар Джеймса Бонда повертають у виробництво через пів сторіччя (фото)

Суперкар Lotus Esprit S1 повертається на ринок. Відроджене спортивне авто 70-х оснащене 400-сильним V8 твін-турбо і розвиває понад 280 км/год.

Купе Lotus Esprit першого покоління вироблятиме у Великій Британії невелика компанія Encor. До 50-річчя моделі у 2026 році планують виготовити 50 авто вартістю 430 000 фунтів стерлінгів ($573 000). Про це повідомляє видання Autocar.

Суперкар отримав діодну оптику

Lotus Esprit 1976 року відродили та осучаснили. Клиноподібний дизайн авторства знаменитого стиліста Джорджетто Джуджаро намагалися залишити автентичним і встановили лише сучасну діодну оптику та більші колісні диски.

У салоні встановили два дисплеї

Утім, усі кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Завдяки цьому суперкар Lotus Esprit важить лише 1200 кг.

Авто зберегло автентичний клиноподібний дизайн

Салон Lotus Esprit S1 оздобили шкірою, карбоном, а також типовою для 70-х картатою тканиною. Суперкар отримав цифровий щиток приладів та портретний тачскрін.

Суперкар оснащений 400-сильним V8

3,5-літровий V8 твін-турбо запозичили в новішого Lotus Esprit S4 та доопрацювали. Потужність зросла до 400 к. с. при 6200 об/хв, а піковий крутний момент збільшили до 475 Н∙м при 5000 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

Lotus Esprit S1 1976 року Фото: Lotus

5-ступінчаста механічна КПП залишилася оригінальною, а от підвіску доопрацювали. Крім того, встановили збільшені гальма.

Нагадаємо, що суперкар Lotus Esprit першого покоління випускали з 1976 по 1988 рік. Купе комплектували двигунами потужністю від 160 до 218 к. с.

Lotus Esprit Джеймса Бонда перетворювався на підводний човен Фото: Wikipedia

Lotus Esprit прославився у фільмах про Джеймса Бонда, причому у кінострічці "Шпигун, який мене кохав" він перетворювався на підводний човен. Зараз саме це авто агента 007 зберігається в колекції Ілона Маска.

