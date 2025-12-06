Легендарний суперкар Джеймса Бонда повертають у виробництво через пів сторіччя (фото)
Суперкар Lotus Esprit S1 повертається на ринок. Відроджене спортивне авто 70-х оснащене 400-сильним V8 твін-турбо і розвиває понад 280 км/год.
Купе Lotus Esprit першого покоління вироблятиме у Великій Британії невелика компанія Encor. До 50-річчя моделі у 2026 році планують виготовити 50 авто вартістю 430 000 фунтів стерлінгів ($573 000). Про це повідомляє видання Autocar.
Lotus Esprit 1976 року відродили та осучаснили. Клиноподібний дизайн авторства знаменитого стиліста Джорджетто Джуджаро намагалися залишити автентичним і встановили лише сучасну діодну оптику та більші колісні диски.
Утім, усі кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Завдяки цьому суперкар Lotus Esprit важить лише 1200 кг.
Салон Lotus Esprit S1 оздобили шкірою, карбоном, а також типовою для 70-х картатою тканиною. Суперкар отримав цифровий щиток приладів та портретний тачскрін.
3,5-літровий V8 твін-турбо запозичили в новішого Lotus Esprit S4 та доопрацювали. Потужність зросла до 400 к. с. при 6200 об/хв, а піковий крутний момент збільшили до 475 Н∙м при 5000 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.
5-ступінчаста механічна КПП залишилася оригінальною, а от підвіску доопрацювали. Крім того, встановили збільшені гальма.Важливо
Нагадаємо, що суперкар Lotus Esprit першого покоління випускали з 1976 по 1988 рік. Купе комплектували двигунами потужністю від 160 до 218 к. с.
Lotus Esprit прославився у фільмах про Джеймса Бонда, причому у кінострічці "Шпигун, який мене кохав" він перетворювався на підводний човен. Зараз саме це авто агента 007 зберігається в колекції Ілона Маска.
