Випускали менш ніж рік: найдешевші електрокари від Renault знімають із виробництва (фото)
Renault припинить випуск електромобілів Mobilize Duo та Bento. Наступники Renault Twizzy вартістю до 10 000 євро дебютували лише рік тому.
Renault Group припиняє розвиток бренду Mobilize і перестане випускати його моделі, які є зовсім новими. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Основною причиною відмови називають низьку рентабельність Mobilize Duo та Bento, які коштували від 9800 євро. До того ж, в ЄС закривається низка служб каршерінгу, а найдешевші електромобілі Renault створювали, у тому числі, і для них.
Примітно, що електромобіль Renault Mobilize Duo та його вантажний варіант Bento офіційно презентували тільки у жовтні 2024 року. Отже, їх випускали менш, ніж рік.
Нагадаємо, що доступні електрокари Mobilize Duo і Bento – наступники Renault Twizzy та конкуренти Citroen Ami і FIAT Topolino.
Компактні 2,4-метрові авто вирізняються оригінальним дизайном із "гільйотинними" дверима як у Lamborghini. Існують версії на 8 і 16 сил, причому менш потужним електрокаром у низці країн ЄС можна керувати з 16 років і без водійських прав.
Максимальна швидкість Mobilize Duo і Bento становить 45 і 80 км/год, відповідно. Із батареєю ємністю 10,3 кВт∙год запас ходу сягає 160 км.
Раніше Фокус розповідав про новий Renault Trafic, який став електромобілем.
Також ми писали, що у виробництво повернули суперкар Джеймса Бонда з 70-х.