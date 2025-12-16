Раскрыты подробности Volkswagen Polo 2026: он станет электромобилем за 25 000 евро (видео)

Новый Volkswagen Polo дебютирует в 2026 году и будет электрокаром. Он будет стоить от 25 000 евро и будет иметь запас хода до 450 км.

Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так назовут хэтчбек) выйдет на европейский рынок в нескольких версиях. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Как и на автошоу в Мюнхене, новый Volkswagen Polo показали в камуфляже, но можно разглядеть его обтекаемый дизайн с узкими фарами и скрытыми ручками задних дверей.

Снизить цену до 25 000 евро помогла новая платформа MEB+, которая позволяет уменьшить себестоимость модели. Электромобиль Volkswagen ID.Polo сохранил габариты бензинового предшественника.

Запас хода Volkswagen ID.Polo достигает 450 км Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen ID.Polo 2026:

длина — 4053 мм;

ширина — 1816 мм;

высота — 1530 мм;

колесная база — 2600 мм.

Новый Volkswagen ID.Polo будет просторнее предшественника, а объем его багажника возрастет до 435-1243 л.

Модель предложат в версиях мощностью от 116 до 226 сил Фото: Volkswagen

Со старта электромобиль Volkswagen ID.Polo предложат в версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с., а позже добавят 226-сильный спортивный вариант GTI.

Две наименее мощные модификации оснастят батареей емкостью 37 кВт∙ч и будут поддерживать зарядку мощностью 90 кВт. А вот топовые версии получат батарею на 52 кВт∙ч, которая обеспечит запас хода 450 км. К тому же, в этом случае мощность зарядки составляет 130 кВт.

