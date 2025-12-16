Раскрыты подробности Volkswagen Polo 2026: он станет электромобилем за 25 000 евро (видео)
Новый Volkswagen Polo дебютирует в 2026 году и будет электрокаром. Он будет стоить от 25 000 евро и будет иметь запас хода до 450 км.
Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так назовут хэтчбек) выйдет на европейский рынок в нескольких версиях. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Как и на автошоу в Мюнхене, новый Volkswagen Polo показали в камуфляже, но можно разглядеть его обтекаемый дизайн с узкими фарами и скрытыми ручками задних дверей.
Снизить цену до 25 000 евро помогла новая платформа MEB+, которая позволяет уменьшить себестоимость модели. Электромобиль Volkswagen ID.Polo сохранил габариты бензинового предшественника.
Размеры Volkswagen ID.Polo 2026:
- длина — 4053 мм;
- ширина — 1816 мм;
- высота — 1530 мм;
- колесная база — 2600 мм.
Новый Volkswagen ID.Polo будет просторнее предшественника, а объем его багажника возрастет до 435-1243 л.
Со старта электромобиль Volkswagen ID.Polo предложат в версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с., а позже добавят 226-сильный спортивный вариант GTI.
Две наименее мощные модификации оснастят батареей емкостью 37 кВт∙ч и будут поддерживать зарядку мощностью 90 кВт. А вот топовые версии получат батарею на 52 кВт∙ч, которая обеспечит запас хода 450 км. К тому же, в этом случае мощность зарядки составляет 130 кВт.
