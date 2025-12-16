Розкрито подробиці Volkswagen Polo 2026: він стане електромобілем за 25 000 євро (відео)

Новий Volkswagen Polo дебютує в 2026 році та буде електрокаром. Він коштуватиме від 25 000 євро та матиме запас ходу до 450 км.

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так назвуть хетчбек) вийде на європейський ринок у кількох версіях. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Як і на автошоу в Мюнхені, новий Volkswagen Polo показали в камуфляжі, але можна розгледіти його обтічний дизайн із вузькими фарами та схованими ручками задніх дверей.

Знизити ціну до 25 000 євро допомогла нова платформа MEB+, яка дозволяє зменшити собівартість моделі. Електромобіль Volkswagen ID.Polo зберіг габарити бензинового попередника.

Запас ходу Volkswagen ID.Polo сягає 450 км Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen ID.Polo 2026:

довжина – 4053 мм;

ширина – 1816 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм.

Важливо

Новий Volkswagen ID.Polo буде просторішим за попередника, а об’єм його багажника зросте до 435-1243 л.

Модель запропонують у версіях потужністю від 116 до 226 сил Фото: Volkswagen

Зі старту електромобіль Volkswagen ID.Polo запропонують у версіях потужністю 116, 135 та 211 к. с., а пізніше додадуть 226-сильний спортивний варіант GTI.

Дві найменш потужні модифікації оснастять батареєю ємністю 37 кВт∙год і підтримуватимуть зарядку потужністю 90 кВт. А от топові версії отримають батарею на 52 кВт∙год, яка забезпечить запас ходу 450 км. До того ж, у цьому випадку потужність зарядки складає 130 кВт.

