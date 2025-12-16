Розкрито подробиці Volkswagen Polo 2026: він стане електромобілем за 25 000 євро (відео)
Новий Volkswagen Polo дебютує в 2026 році та буде електрокаром. Він коштуватиме від 25 000 євро та матиме запас ходу до 450 км.
Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так назвуть хетчбек) вийде на європейський ринок у кількох версіях. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Як і на автошоу в Мюнхені, новий Volkswagen Polo показали в камуфляжі, але можна розгледіти його обтічний дизайн із вузькими фарами та схованими ручками задніх дверей.
Знизити ціну до 25 000 євро допомогла нова платформа MEB+, яка дозволяє зменшити собівартість моделі. Електромобіль Volkswagen ID.Polo зберіг габарити бензинового попередника.
Розміри Volkswagen ID.Polo 2026:
- довжина – 4053 мм;
- ширина – 1816 мм;
- висота – 1530 мм;
- колісна база – 2600 мм.
Новий Volkswagen ID.Polo буде просторішим за попередника, а об’єм його багажника зросте до 435-1243 л.
Зі старту електромобіль Volkswagen ID.Polo запропонують у версіях потужністю 116, 135 та 211 к. с., а пізніше додадуть 226-сильний спортивний варіант GTI.
Дві найменш потужні модифікації оснастять батареєю ємністю 37 кВт∙год і підтримуватимуть зарядку потужністю 90 кВт. А от топові версії отримають батарею на 52 кВт∙год, яка забезпечить запас ходу 450 км. До того ж, у цьому випадку потужність зарядки складає 130 кВт.
